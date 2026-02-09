প্রচারনার শেষ দিনে কাপ্তাইয়ে বিএনপি’র গণমিছিল

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারনা মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টার মধ্যে শেষ করতে হবে। তাই মূলত সোমবার প্রচার প্রচারনার শেষ দিনে কাপ্তাইয়ে ধানের শীষের প্রার্থী দীপেন দেওয়ান এর পক্ষে উপজেলা সদর সহ প্রতিটি ইউনিয়নে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এদিকে এদিন সন্ধ্যা ৭ টায় কাপ্তাই উপজেলার বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব মোঃ দিলদার হোসেন এর নেতৃত্বে কাপ্তাই উপজেলা বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণে উপজেলা সদরে নির্বাচনী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি বড়ইছড়ি সদর বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কার্যালয় থেকে শুরু করে বড়ইছড়ি বাজার, কাপ্তাই-চট্রগ্রাম সড়ক, কর্ণফুলী কলেজ এলাকায় প্রদক্ষিণ করে আবারও আরম্ভ স্থলে এসে শেষ হয়।
অপরদিকে সোমবার বিকাল ৫ টায় উপজেলার ৪ নং কাপ্তাই ইউনিয়ন বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ধানের শীষে ভোট চেয়ে গণমিছিল করেন। মিছিলটি কাপ্তাই জেটিঘাট, নতুন বাজার, শিল্প এলাকা, নেভী রোডসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা প্রদক্ষিণ করে। পরে এক সমাবেশ নতুন বাজার আনন্দ মেলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।
এদিকে প্রচারনার শেষ দিনে উপজেলার ১নং চন্দ্রঘোনা ইউনিয়ন বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির এবং ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে নির্বাচনী গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় রাঙামাটি জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ডা: রহমত উল্লাহ,সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোর্শেদ আলম, কাপ্তাই উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি হারুনুর রশীদ রতন,সম্পাদক ইয়ামিন মামুন,ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মোঃ জাকির হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক আঃ মতিন,কাপ্তাই উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব ইব্রাহীম হাবিব মিলু সহ দলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়া কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ও চিৎমরম ইউনিয়নে বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।