প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় খেলাধুলার আয়োজনে অপরাধ প্রবণতা কমে যাবে- মেজর হাফিজ

ভোলার লালমোহন উপজেলায় মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ (বীরবিক্রম) আন্তঃইউনিয়ন গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে পৌরশহরের লাঙলখালী এলাকার বীরবিক্রম স্টেডিয়ামে উপজেলা ও পৌরসভা বিএনপি আয়োজিত টুর্নামেন্টের ফাইনালে ধলীগৌরনগর ইউনিয়ন পূর্ব শাখা ফুটবল একাদশ বনাম ফরাজগঞ্জ ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ অংশগ্রহণ করে।
টান টান উত্তেজনার মধ্যদিয়ে নির্ধারিত ৯০ মিনিট খেলা চললেও কোনো দলই গোলের দেখা পায়নি। পরে খেলা গড়ায় ট্রাইব্রেকারে। এতে ৪-৫ গোলে জয়ী হয় ফরাজগঞ্জ ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ। টুর্নামেন্টের সহযোগিতা করেছে লালমোহন উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা। পরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ী দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলেন দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ভোলা-৩ আসনের সাবেক এমপি মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ (বীরবিক্রম)। এ সময় তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পর একটি মুক্ত পরিবেশে খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় খেলাধুলার আয়োজন থাকলে অপরাধ প্রবণতা কমে যাবে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের খেলাধুলার চর্চা অব্যাহত থাকবে।
লালমোহন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম বাবুলের সভাপতিত্বে এ সময় উপজেলা বিএনপির সভাপতি জাফর ইকবাল, সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মো. ফরিদ উদ্দিন, সফিউল্যাহ হাওলাদার, ফয়সাল তালুকদার, পৌরসভা বিএনপির সভাপতি ছাদেক মিয়া জান্টু, সাধারণ সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান বাবুল পাটোয়ারীসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।