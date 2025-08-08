প্রত্যন্ত অঞ্চলে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাকে খুজে বের করে দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজাবো: মোঃ আমিনুল হক

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল ফুটবলে অসাধারণ প্রতিভাবান ক্ষুদে ফুটবলার চাঁদপুরের মতলবের ছোট্ট শিশু সোহানের দায়িত্ব নিলেন বাংলঅদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপির) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
মতলব উত্তর উপজেলার সোহান (৫) নামে মেসি খ্যাত এক ক্ষুদে ফুটবলার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক ভাইরাল হয়। দেশ থেকে বিদেশ সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে তার ফুটবল কারিশমার ভিডিও।
তার সেই ভিডিও দেখে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় মতলব উত্তর উপজেলার সাড়ে পাঁচানী গ্রামের সাইকেল মেকানিক সোহেলের বাড়িতে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক সাফ জয়ী অধিনায়ক ও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক সোহানের বাড়িতে জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ও বিএনপির ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল হক আসেন তাকে দেখতে আসেন। এসে তার হাতে ফুটবলের সরঞ্জাম ও নগদ অর্থ তুলে দেন।
সাড়ে ৫ বছর বয়সী শিশু সোহান চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার জহিরাবাদ ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের সাড়ে পাঁচআনি গ্রামের মোহাম্মদ সোহেল প্রধানের ছেলে। মাত্র আড়াই বছর বয়সে তার দাদা মৃত শাহ আলম প্রধান একটি ফুটবল কিনে দেন। সেই থেকেই শুরু হয় সোহানের ফুটবল প্রশিক্ষণ।
প্রতিদিন বাবার কাছ থেকেই সে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর বয়সেই তার ড্রিবলিং ও স্কিল দেখে সবাই অবাক হচ্ছেন। তার খেলার দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে পড়ে। বিষয়টি নজরে আসে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের। এরপরই সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক ছুটে আসেন এবং সোহানের পরিবারকে উপহারসামগ্রী দেন।
সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে জাতীয় দলের সাবেক সাফ জয়ী অধিনায়ক আমিনুল হক বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আগামী দিনের রাষ্ট্র নায়ক “তারেক রহমান ভাই মতলবের ভাইরাল সোহানের ক্রিড়াশৈরীর খেলার ভিডিও দেখে মুগ্ধ হন। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেন, পড়াশোনা থেকে শুরু করে তার খেলাধুলার সব দায়িত্ব তিনি নেবেন। তিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন সরেজমিনে ওর প্র্যাকটিসদেখে তৃণমূলের এই ক্ষুদে প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে আগামী দিনে ওকে নিয়ে যা যা করা যায়তাই যেন করা হয় তারই নির্দেশ দেন। এরই প্রেক্ষিতে আজকে ওকে দেখতে মতলবে ছুটে আসা। ইতোমধ্যে ফুটবল সরঞ্জাম ও কিছু নগদ অর্থ পরিবারকে দেওয়া হয়েছে।”
তিনি আরও বলেন, তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী আপনাদের এই সন্তান ভাইরাল ক্ষুদে মেসির দাযদায়িত্ব আমরা নিবো ইনশাল্লাহ। আপনারা ওর জন্য দোয়া করবেন। ও যেন ফুটবলে জাতীয় পর্যায়ে ভালো কিছু করতে পারে। আমরা বিশ^াস করি,সোহানের মতো প্রতিভারাই একদিন বাংলাদেশের গর্ব হয়ে উঠবে। তারেক রহমান এমনটাই চান। এই সোহানের যে ফুটবল যাদু দেখলাম, তাতে সে একদিন বাংলার মেসি হয়ে উঠবে। দেশকে আলোকিত করে বিশে^র মাঝে ছড়িয়ে দিবে। আমরা তাকে দেশের হয়ে খেলার জন্য গড়ে তোলব। প্রতিমাসে সোহানের জন্য একটি সম্মানজনক আর্থিক সহায়তা পাঠাবেন তারেক রহমান। শুধু তাই নয়, তার পরিবার যেন অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হয়, সেজন্য আমরা সব ধরনের সহযোগিতা করব।” এধরনের ক্ষুদে শিশুরা যারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে লুকিয়ে আছে আমরা তাদেরকে বের করে দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজাবো। যেখানে থাকবে না কোন রাজনৈতিক দলীয়করণ।
আমিনুল হক তিনি আরও জানান, “আমরা চাচ্ছি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে খেলাধুলার জন্য পাঁচটি ইভেন্ট বাধ্যতামূলক করি। বিশেষ অলিম্পিক গেমস, সাফ গেমস কিংবা সাউথ এশিয়ান গেমসে যেসব ইভেন্টে বাংলাদেশের সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব খেলার জন্য শিক্ষার্থীদের সুযোগ দিতে চাই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা একটি সুস্থ ও গর্বিত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।”
এসময় উপস্থিত ছিলেন, বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য সংস্কার বিষয়ক কমিটির বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য ও চাঁদপুর-২ সংসদীয় আসনের (মতলব উত্তর -দক্ষিণ) এমপি মনোনয়ন প্রত্যাশী ড্যাব মহানগর উত্তর এর সভাপতি ডাঃ সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম,ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি’র প্রধান সমন্বয়ক (সাবেক) আনোয়ারুজ্জামান আনোয়ার, মতলব উত্তর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) বশির আহমেদ সরকার, সাধারণ সম্পাদক নুরুল গক জিতু, স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য আজহারুল হক মুকুল, কেন্দ্রীয় কৃষক দলের অন্যতম সদস্য এড. মফিজুল ইসলাম, তোফায়েল মিয়া প্রমূখ।
এর আগে মতলবের ভাইরাল খুদে মেসি খ্যাদ সোহানের বাড়ীতে এসে সোহান ও তার পরিবারের খোজখবর নেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা ক্রিড়া সংস্থার সভাপতি মাহমুদা কুলসুম মনি।