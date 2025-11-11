প্রত্যাশা কিন্ডারগার্টেনের সাবেক সভাপতি নাছির উদ্দিনের মৃত্যুতে স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার নওয়াগাঁও প্রত্যাশা কিন্ডারগার্টেন এর সাবেক সভাপতি নাছির উদ্দিনের মৃত্যুতে খতমে কুরআন,স্মরণ সভা মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার ১১ নভেম্বর সকালে প্রত্যাশা কিন্ডারগার্ডেনে খতমে কুরআন স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণ সভায় প্রত্যাশা কিন্ডারগার্টেনের প্রধান শিক্ষক আহসানুল হকের সঞ্চালনায় নাছির উদ্দিনের কর্ম ও জীবনের উপর স্মৃতিচারণ বক্তব্য রাখেন,পরিচালনা কমিটির সভাপতি সৈয়দ হেলাল আহমদ বাদশা, কোষাধক্ষ মাস্টার শফিকুর রহমান,মরহুম নাছির উদ্দিন এর ছোট ভাই ও সদস্য বিলাল আহমদ। উপস্থিত ছিলেন, গ্রামের মুরুব্বী মজর আলী,দৌলতপুর রহমান,আফতাব আলী, আনামিয়া,শওকত আহমদ দুলু ও পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি আফতাব আলী,অভিভাবক সদস্য সৈয়দ লিয়াকত আলী,সদস্য আমির উদ্দিন,সহকারী শিক্ষক হাফিজ গোলজার আহমদ, শরীফ আহমদসহ গ্রামের মুরব্বিয়ান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।