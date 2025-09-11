প্রয়োজনে জীবন দিয়ে হলেও বাগেরহাটের চারটি আসন রক্ষা করা হবে

বাগেরহাট জেলা বিএনপি সদস্য কাজী খায়রুজ্জামান শিপন নির্বাচন কমিশনের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন প্রয়োজনে জীবন দিয়ে হলেও বাগেরহাটের চারটি আসন রক্ষা করা হবে। অবিলম্বে বাগেরহাট-৪ আসন কেটে দেওয়ার গেজেট বাতিল করা না হলে আরো কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচী দেওয়া হবে বলে কাজী শিপন ঘোষণা করেন।
বাগেরহাট জেলায় চলমান ৪৮ ঘণ্টার সর্বাত্মক হরতালের দ্বিতীয় দিনে আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর ) সকালে শরণখোলা উপজেলা সদর রায়েন্দা বাজার পাঁচরাস্তা মোড়ে হরতালের সমর্থনে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে কাজী খায়রুজ্জামান শিপন উপরোক্ত কথা বলেন।
বিক্ষোভ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, শরণখোলা উপজেলা বিএনপি সভাপতি মোঃ আনোয়ার হোসেন পঞ্চায়েত, সাধারণ সম্পাদক মোঃ বেল্লাল হোসেন মিলন ও জেলা বিএনপি সদস্য ইসাহাক আলী মোল্লা প্রমূখ।
হরতালের দ্বিতীয় দিনেও অচল হয়ে রয়েছে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। বুধবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে ৪৮ ঘন্টার হরতাল অবরোধ। উপজেলা সদর থেকে দুরপাল্লাসহ আঞ্চলিক সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। উপজেলা সদর রায়েন্দা বাজার,তাফালবাড়ী বাজার,আমড়াগাছিয়া বাজার,রাজাপুর বাজারসহ অন্যান্য বাজারের দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বাগেরহাটের চারটি সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবীতে সর্বদলীয় ঐক্যের ডাকে বাগেরহাট জেলায় এ হরতাল পালিত হচ্ছে।