প্রশাসন ক্যাডারে সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছেন গোয়াইনঘাটের আব্দুর রউফ কাজল

সদ্য প্রকাশিত ৪৫-তম বিসিএস এর ফলাফলে প্রথম বারেই চূড়ান্ত ভাবে প্রশাসন ক্যাডার পদে সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছেন গোয়াইনঘাটের প্রস্ফুটিত ফুল আব্দুর রউফ কাজল। তিনি সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার তোয়াকুল ইউনিয়নের (৯নং ওয়ার্ড) জাঙ্গাইল (শেখপুর) গ্রামের পিতা মো. রইছ উদ্দিন ও মাতা মোছা. হাসনা বেগমের সন্তান। জানা যায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষা বীরকুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা সোনার বাংলা উচ্চ বিদ্যালয় (২০১৪ সাল) ও উচ্চ শিক্ষা সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়েছেন।
উনার এই গৌরব উজ্জ্বল সাফল্যে এলাকায় বিভিন্ন শ্রেনী পেশার নাগরিক বৃন্দ অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে উত্তর-উত্তর সাফল্য কামনা করেছেন। এ বিষয়ে আব্দুর রউফ কাজলের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন “আমি ভোগে নই ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হতে চাই। আমার এই অর্জনটুকু আমার মা-বাবা ও আমার সকল সম্মানিত শিক্ষকগনের প্রতি উৎসর্গ করতে চাই। পাশাপাশি তিনি আয়ত্বীয় স্বজন ও এলাকাবাসীর প্রতি ধন্যবাদ চিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য সবার নিকট দোয়া ও সহযোগিতা চান।