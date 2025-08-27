ফরিদপুরের চাপাইবিলে ২৪০ কেজি পোনা মাছ অবমুক্তকরণ: মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে নতুন উদ্যোগ

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিনিধি : ফরিদপুর সদর উপজেলার কানাইপুর ইউনিয়নের রনকাইল চাপাইবিলে মাছের উৎপাদন ও স্থানীয় জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৪০ কেজি বিভিন্ন প্রজাতির পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি স্থানীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বেকার যুবকদের মৎস্য চাষে উৎসাহিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুরে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ফরিদপুর সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার ইসরাত জাহান এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোসা. শিরিন শারমিন খান। পোনা অবমুক্তকরণের সময় তাদের সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন কানাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ মোহাম্মদ আলতাফ হুসাইন, কৃষিবিদ মো. আনোয়ার হোসেন, ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. কামরুল ইসলাম, এবং স্থানীয় ইউপি সদস্যসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
কর্মকর্তারা জানান, এই পোনা অবমুক্তকরণের মূল লক্ষ্য হলো চাপাইবিলের জলাশয়ের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা এবং মৎস্য চাষের মাধ্যমে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করা। এর ফলে স্থানীয় মৎস্যজীবীরা উপকৃত হবেন এবং মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইসরাত জাহান বলেন, চাপাইবিলের মতো জলাশয়গুলোকে টেকসই ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার মাধ্যমে আমরা কেবল মৎস্য উৎপাদনই বাড়াতে পারব না, বরং স্থানীয় পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা করতে পারব। আমরা আশা করছি, এই কার্যক্রম শিক্ষিত বেকার তরুণদের মৎস্য চাষে আগ্রহী করে তুলবে এবং তারা স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবে।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোসা. শিরিন শারমিন খান বলেন, এটি স্থানীয় মৎস্য চাষকে আরও লাভজনক করে তুলবে এবং আমিষের চাহিদা পূরণেও সহায়ক হবে। উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে ভবিষ্যতে এমন আরও কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর