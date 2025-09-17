ফরিদপুরের সালথায় টিএমএসএস’র নতুন শাখা উদ্বোধন ও ঋণ বিতরণ শুরু

দেশের সমাজ পরিবর্তন ও নারী উন্নয়নের অগ্রদূত, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজ সেবক, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের পরিচালক অধ্যাপিকা ডক্টর হোসনে-আরা বেগম প্রতিষ্ঠিত শীর্ষ পর্যায়ের ও আন্তর্জাতিক মানের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা টিএমএসএস’র অপারেশন-৮ বরিশাল ডোমেইনের আওতাধীন ফরিদপুর জেলার, ফরিদপুর জোন নিয়ন্ত্রিত, সালথা উপজেলায় টিএমএসএসের সালথা শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও নতুন সদস্যের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সালথার নতুন শাখাটি ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পবিত্র কুরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন চৌধুরী বাড়ি মসজিদের ইমাম মাওলানা এনামুল হাসান। সালথা শাখার, শাখা প্রধান মোঃ সাইফুল ইসলাম শাওন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সালথা শাখাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও ঋণ বিতরণ করেন টিএমএসএসের বরিশাল ডোমেইনের, ডোমেইন প্রধান সহকারী পরিচালক মোঃ গোলাম মোস্তফা। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সালথা থানার সাব ইন্সপেক্টর মোঃ রনি মিয়া, সোনালী ব্যাংক সালথা শাখার ম্যানেজার মোঃ মাহাবুবর রহমান ও সালথা বাজার কমিটির সেক্রেটারি মোঃ বাচ্চু মিয়া প্রমুখ। প্রধান অতিথি বলেন টিএমএসএস একটি স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি উন্নয়ন মূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সারা দেশ ব্যাপী প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভূমিহীন, দরিদ্রহীন ও সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের নানা সেবা মূলক কর্মসূচী অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সালথা উপজেলায় নতুন শাখা উদ্বোধনের ফলে এই এলাকায় টিএমএসএসের নানা সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবার পাশাপাশি সমাজ বঞ্চিত মানুষেরা সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবে। তিনি এ শাখা উদ্বোধন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত।
বিশেষ অতিথিগন টিএমএসএস কর্মকর্তাদের নতুন শাখার কর্ম এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প চিহ্নিত করে দ্রুত কার্যক্রম শুরু করার আহবান জানান। এ এলাকায় টিএমএসএসের শাখা উদ্বোধন করার ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে বলে তারা বিশ্বাস করেন। প্রধান অতিথি ডোমেইন প্রধান মোঃ গোলাম মোস্তফা সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণে সতর্কতা অবলম্বন করতে কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান। তিনি অপার সম্ভাবনাময় এ এলাকায় টিএমএসএসের কার্যক্রমে দ্রুত গতিশীলতা আনতে কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেন। তিনি কর্মকর্তাদের সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন তৃণমূল থেকে গড়ে ওঠা এ প্রতিষ্ঠানটি লাভের আশায় নহে সেবার মনোভাব নিয়েই সারা দেশে নানা সামাজিক ও মানবিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। তিনি কর্মকর্তাদের বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করে গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব দেন। তিনি আরো বলেন তৃণমূল থেকে গড়ে ওঠা এ প্রতিষ্ঠানটিকে আরো গতিশীলতা ও বেগবান করতে আপনাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।
নতুন শাখা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন টিএমএসএসের ফরিদপুর রিজিওনের, রিজিওন প্রধান মোঃ আহসান হাবিব ও সমাজ সেবক শিরিন মহর সুলতানা প্রমূখ। অন্যদের মধ্যে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি, টিএমএসএসের নতুন শাখার কর্মকর্তা, হিসাবে কর্মকর্তা, এলাকার বহুগন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, নানা শ্রেণী পেশার মানুষ, টিএমএসএসের নবাগত সদস্য ও মিডিয়া কর্মী প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। সালথা শাখাটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে টিএমএসএস এর ১০ জন নতুন সদস্যদের মধ্যে ২৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে শাখার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন টিএমএসএসের ফরিদপুর জোনের, জোন প্রধান মোঃ আবু বকর সিদ্দিক। উল্লেখ্য সালথা উপজেলার নতুন শাখাটি টিএমএসএসের ১০২৭-তম শাখা হিসাবে কার্যক্রম শুরু।