ফরিদপুরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস–২০২৬ এর শুভ উদ্বোধন

২ মে শনিবার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত “নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস–২০২৬” এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শনিবার বিকালে ফরিদপুর ষ্টেডিয়ামে আয়োজিত এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং মাদকসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যেই আয়োজন করা হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম এমপি ।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ নজরুল ইসলাম পিপিএম, পুলিশ সুপার, ফরিদপুর। তিনি বলেন, যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে খেলাধুলার বিকল্প নেই।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ ইলিয়াসুর রহমান, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত), ফরিদপুর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ক্রীড়াপ্রেমী দর্শক এবং অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা উপস্থিত ছিলেন।
আয়োজন ঘিরে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আয়োজকরা জানান, এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নতুন প্রতিভা খুঁজে বের করে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে।