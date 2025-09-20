ফুলপুরে আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলায় আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত আলী ফকির উপজেলার বওলা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বওলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক।
ফুলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল হাদি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি আলী ফকির এলাকায় নাশকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিকল্পনা করছেন। এ তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের একটি টিম ভোররাতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।
ওসি আরও জানান, আলী ফকিরের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। পরে আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে শনিবার দুপুরে তাকে বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে।