ফুলপুরে ছাত্রলীগ কর্মী রামিম গ্রেফতার

ময়মনসিংহের ফুলপুরে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কর্মী মাহমুদুল হাসান রামিমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার রহিমগঞ্জ ইউনিয়নের চক ঢাকিরকান্দা গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়।
রামিম (২০) ওই গ্রামের হাবিবুল্লাহ হবির ছেলে এবং রহিমগঞ্জ ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শোক দিবসে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের সদস্যরা উপজেলার বওলার কুকাইল গ্রামে সরকারবিরোধী বক্তব্য, শপথ পাঠ ও মিছিল করে। এতে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ায়। পরে এর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে রামিমকে শনাক্ত করে ফুলপুর থানায় দায়ের হওয়া মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।
ফুলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল হাদি জানান, সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী ২০১৩)-এর ৮/৯/১২/১৩ ধারায় দায়ের হওয়া মামলার (নম্বর-১২, তারিখ ১৭ আগস্ট) এজহারভুক্ত ৭ নম্বর আসামি হিসেবে রামিমকে সোমবার রাতে আটক করে মঙ্গলবার দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।