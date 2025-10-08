ফুলপুরে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত

“কন্যাশিশুর স্বপ্নে গড়ি আগামীর বাংলাদেশ”—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ময়মনসিংহের ফুলপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৫ পালিত হয়েছে।
আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাদিয়া ইসলাম সীমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) তাসনীম জাহান, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ সিদ্দিকুর রহমান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছা: আরমানা হক, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহ্ নেওয়াজ বেগম, সিনিয়র সাংবাদিক মো. নাজিম উদ্দিন, মো. নুরুল আমিন এবং সিনিয়র শিক্ষক জহুরা খাতুন প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, কন্যাশিশুর অধিকার সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আজ সময়ের দাবি। সমাজের সর্বস্তরে কন্যাশিশুর মর্যাদা ও সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।
অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।