বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ফুলপুরে বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টায় কেন্দ্রীয় কৃষকদলের সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য জনাব আবুল বাশার আকন্দের নেতৃত্বে পৌর শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ প্রদক্ষিণ করে একটি বিশাল র্যালি বের করা হয়।
র্যালিতে উপজেলা বিএনপি, কৃষকদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। এসময় নেতাকর্মীদের মুখে মুখে ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি। র্যালি শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আবুল বাশার আকন্দ বলেন, “গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মানুষের ভোটাধিকার এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তির লক্ষ্যে বিএনপির চলমান আন্দোলন আরও বেগবান করতে হবে।”