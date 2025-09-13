ফুলপুর-তারাকান্দায় বিএনপির লিফলেট বিতরণ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের রূপরেখার ৩১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ফুলপুর ও তারাকান্দায় দুই সপ্তাহব্যাপী লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
ময়মনসিংহ বিভাগের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার (বেসরকারি) পরিদর্শক ও বওলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক বিএনপি নেতা মো. আবুল হোসেন আজাদের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি চলে ২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এ সময় তারাকান্দার বালিখা, মৌলভী বাজার, কোদালদর বাজার, কাশিগঞ্জ বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে এবং ফুলপুর উপজেলার হাট-বাজারে লিফলেট বিতরণ ও ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়।
লিফলেট বিতরণকালে আবুল হোসেন আজাদ বলেন, “তারেক রহমান জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান সংস্কারসহ ২০২৩ সালের ১৩ জুলাই জাতীয় প্রয়োজনে ৩১ দফা ঘোষণা করেছিলেন। নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন ও অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই এই দাবির মূল লক্ষ্য।”
তিনি আরও বলেন, “৩১ দফা বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশ হবে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ।