রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:৫০ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
বিএনপির নামে কেউ চাঁদাবাজি করলে তার জন্য বিএনপি দায়ী হবে না,” বলেন খোরশেদুল আলম লালমনিরহাটে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা ইউনিট কমান্ড আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় জামালপুরে চাঁদা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীর বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুরের অভিযোগ পাইকগাছায় অজ্ঞান পার্টির কবলে পড়ে হারালেন দুই ভিক্ষুক সারাদিনের ভিক্ষার টাকা  মুকসুদপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপারকে প্রেসক্লাবের ত্রুেস্ট প্রদান কুড়িগ্রামে রাষ্ট্র সংস্কার কৃষক আন্দোলনের ডাকে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত রোগী দুর্ভোগের আস্তানা: সরকারি বনাম বেসরকারি হাসপাতাল ৫০০ শিক্ষার্থীকে আলোকিত ফেনী ফাউন্ডেশনের সংবর্ধনা ফুলপুর-তারাকান্দায় বিএনপির লিফলেট বিতরণ গাজীপুরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অস্ত্র, মোটরসাইকেল ও ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ৫ টুয়েলভে চলছে সিজন অফ সেল, সকল পণ্যে থাকছে ৩৩% ছাড় নবীনগর নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক দিনব্যাপী কর্মশালা ঝালকাঠিতে বাসন্ডা নদী থেকে সাবেক বিডিয়ার সদস্য’র লাশ উদ্ধার রাজাপুরে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে নারীর সংবাদ সম্মেলন কমিউনিটি ব্যাংকের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই হবে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন : শফিকুল আলম জাকসু নির্বাচনে তৃতীয়দিনের মতো চলছে ভোট গণনা সারাদেশে চালের বাজারে আগুন, নাভিশ্বাস উঠছে ক্রেতার নেপালে নির্বাচন ৫ মার্চ নাটকে দর্শকপ্রিয়তা বাড়ছে পরিবারের গল্পের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ, পাঞ্জাব কিংসের ব্যানারে বিতর্ক, পাল্টা জবাব করাচি কিংসের প্রিয় রাসুল (সাঃ) ঝুঁকি ছাড়া ডেটা বিনিময় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার গণসমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত ফুলবাড়ীয়ায় জামায়াতে ইসলামীর সংবাদ সম্মেলন: মাঠে আন্দোলন করে প্রার্থী পরিবর্তনের কোন সুযোগ জামায়াতে নেই রূপগঞ্জে সেনা অভিযানে অস্র ও মাদকসহ আটক- ৩ ১ ফুট জায়গার জন্য ভাইয়ের হাতে ভাই খুন নবীগঞ্জে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতিতে নবীগঞ্জ-বাহুবল ১ আসনে জামায়াত নেতা শাহজান আলীর উঠান বৈঠক নান্দাইলে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক ব্যক্তি খুন, আটক ৪ আনোয়ারায় বড় গর্তে ঝুঁকিপূর্ণ সিইউএফএল সড়ক ভোগান্তিতে হাজারো যাত্রী
/ ময়মনসিংহ

ফুলপুর-তারাকান্দায় বিএনপির লিফলেট বিতরণ

ফুলপুর (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ১০:১৭ অপরাহ্ন

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের রূপরেখার ৩১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ফুলপুর ও তারাকান্দায় দুই সপ্তাহব্যাপী লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ বিভাগের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার (বেসরকারি) পরিদর্শক ও বওলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক বিএনপি নেতা মো. আবুল হোসেন আজাদের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি চলে ২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এ সময় তারাকান্দার বালিখা, মৌলভী বাজার, কোদালদর বাজার, কাশিগঞ্জ বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে এবং ফুলপুর উপজেলার হাট-বাজারে লিফলেট বিতরণ ও ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়।

লিফলেট বিতরণকালে আবুল হোসেন আজাদ বলেন, “তারেক রহমান জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান সংস্কারসহ ২০২৩ সালের ১৩ জুলাই জাতীয় প্রয়োজনে ৩১ দফা ঘোষণা করেছিলেন। নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন ও অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই এই দাবির মূল লক্ষ্য।”

তিনি আরও বলেন, “৩১ দফা বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশ হবে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ।


এই বিভাগের আরো খবর
ফুলবাড়ীয়ায় জামায়াতে ইসলামীর সংবাদ সম্মেলন: মাঠে আন্দোলন করে প্রার্থী পরিবর্তনের কোন সুযোগ জামায়াতে নেই
নান্দাইলে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক ব্যক্তি খুন, আটক ৪
নান্দাইলে এপি ওয়ার্ল্ড ভিশনের উদ্যোগে গোল টেবিল বৈঠক
নান্দাইলে সাংবাদিকদের সাথে নবাগত-ওসির মতবিনিময়
নান্দাইল সমূর্ত্ত জাহান মহিলা কলেজের আয়োজনে মতবিনিময় সভা
ফুলপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‌্যালি

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin