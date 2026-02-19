ফুলপুর পরিবার ফেসবুক গ্রুপের উদ্যোগে ‘২ টাকায় ইফতার’ বিতরণ

পবিত্র মাহে রমজানের রোদের গরমেও হৃদয় উজ্জ্বল রাখতে এক ঝাঁক তরুণের উদ্দ্যোগ—ফুলপুরের উদীয়মান তরুণদের সমন্বয়ে পরিচালিত জনপ্রিয় ফেসবুক গ্রুপ “ফুলপুর পরিবার” আজ ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু করলো তাদের বিশেষ উদ্যোগ ‘২ টাকায় ইফতার’।
রোজার প্রথম দিনে, ফুলপুর হাসপাতাল রোডে অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও পথচারী মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হলো ইফতার সামগ্রী। ছোট দামে হলেও এই ইফতার মানুষের মুখে খুশির হাসি এবং হৃদয়ে শান্তির আলো জুগিয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে,গ্রুপ প্যানেলের সদস্য মাওলানা তৌকির আহমেদ পান্না, হাফেজ ইশতেশাম মুসাদ্দিক ক্বিয়াস ও সফল ব্যবসায়ী নাসিম অন্তর বলেন,“মাহে রমজান হলো দানের মাস। প্রতিবারের মতো এবারও আমরা ‘২ টাকায় ইফতার’ কার্যক্রম শুরু করেছি। আলহামদুলিল্লাহ,রোজাদার মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ করতে পেয়ে আমাদের অন্তর ভরে গেছে আনন্দে। আমরা চাই, এ ছোট্ট উদ্যোগ মানুষের মুখে হাসি আর হৃদয়ে আনন্দের আলো জাগাতে সক্ষম হোক।”
উল্লেখ্য, এই মানবিক উদ্যোগে সহযোগিতা করেছে মেসার্স বনবিথী স্যানেটারী।