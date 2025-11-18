ফুলবাড়িয়ায় বিএনপি’র জনসভা ও গণ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ফুলবাড়িয়া উপজেলা শাখার জনসভা ও গণ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে ফুলবাড়িয়া সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক ও ফুলবাড়িয়া আসনের নমীনি আখতারুল আলম ফারুক, ময়মনসিংহ দ: জেলা মহিলা দলের সহ সভাপতি ফাহসিনা হক লীরা, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক কামরজ্জামান মীর আজাদ প্রমুখ।
সভা সঞ্চালনায় ছিলেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক সাইফুল ইসলাম বাদল। এ সময় মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে পৌর বিএনপি’র আহবায়ক আলহাজ্ব একেএম শমসের আলী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক জাকির হোসেন খান বাপ্পী, পৌর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক আবুল ফজল, মাহবুবুল আলম সেলিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।