“ফুলবাড়ীয়া”তে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকা সত্বেও রাস্তা মেরামতের উদ্যোগ

ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার বিভিন্ন কাঁচা পাকা রাস্তা ভেঙে খানাখন্দে পরিণত হওয়ায় জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে।রাস্তা মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায়, জনসাধারণের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। জনদুর্ভোগ চরমে ওঠায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে সমন্বয় করে রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করেছেন।
গত দুই দিন আগে ইউনিয়ন পরিষদের ১% বরাদ্দ থেকে ফুলবাড়িয়া কেশরগঞ্জ সড়ক, ছনকান্দা সড়কের খানাখন্দের স্থলে বালু ও ইটের সুরকি ফেলে চলাচলের উপযোগী করছে, তাতে মানুষের কিছুটা হলেও ভোগান্তি কমবে। “ফুলবাড়ীয়া” তে রাস্তা মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকার কারণে, রাস্তাগুলির অবস্থা খারাপ হতে চলেছে। অনেক রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে, যা স্থানীয় জনগণের জন্য একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তা খারাপ থাকার কারণে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে এবং ভোগান্তি বাড়ছে।
বিশেষ করে, জরুরি ভিত্তিতে রাস্তা মেরামত করা প্রয়োজন, কারণ খারাপ রাস্তা চলাচলে জান মালের ঝুঁকি তৈরি করছে এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। বর্তমানে, রাস্তা মেরামতের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন, যা কর্তৃপক্ষের কাছে চাওয়া হয়েছে। বরাদ্দ পেলে বর্ষা মৌসুম শেষ হলে দ্রুত কাজ শুরু করা হবে বলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলাম জানান।
জরুরি ভিত্তিতে রাস্তা আজকে কেশরগঞ্জ রোড আগামীকাল ছনকান্দা রোড চলাচল উপযোগী করার জন্য কাজ চলবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাস্তা মেরামত কাজ পরিদর্শনের সময় উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।