ফুলবাড়ীয়ায় চালক জুলহাস হত্যার বিচারের দাবিতে বিএনপি’র বিক্ষোভ

বাসে আগুন দিয়ে চালক মো. জুলহাস হত্যার বিচারের দাবিতে বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যারপর বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক প্রচার সম্পাদক, ফুলবাড়িয়া উপজেলা বিএনপি নেতা ও ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশী আব্দুল করিম সরকারের নির্দেশে এ বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।
অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা রফিকুল ইসলাম মাখন, ইউপি সদস্য আঃ হালিম, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনোয়ার সাহাদাত আনার, পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক লুৎফর কবির সালেক, পৌর যুবদলের সহ সভাপতি সাইফুল ইসলাম, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব আলামিন, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক হাসমত আলী মন্ডল, কলেজ ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক রোমান মিয়া, আকরাম শিকদার সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।
বিএনপি নেতা আব্দুল করিম সরকার তার ফেইসবুক পেইজে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী দোসরদের দ্বারা অগ্নিসন্ত্রাস ও হত্যাকান্ডের নিন্দাও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, গতকাল গভীর রাতে আমার নিজ নির্বাচনী এলাকার ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভালুকজান বাজার পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দোসর অগ্নি সন্ত্রাসীদের দ্বারা ন্যাক্কারজনক ভাবে আলম এশিয়া পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগ করা হয়।
এই বর্বরোচিত ঘটনায় একজন বাস ড্রাইভার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং দুইজন যাত্রী গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন।
ফুলবাড়িয়ার ইতিহাসে এমন বিভীষিকাময় ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। এ ঘটনার সাথে জড়িত দুষ্কৃতকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।