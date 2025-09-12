ফুলবাড়ীয়ায় জামায়াতে ইসলামীর সংবাদ সম্মেলন: মাঠে আন্দোলন করে প্রার্থী পরিবর্তনের কোন সুযোগ জামায়াতে নেই

ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়ায় সাংবাদিক সম্মেলন করেছে উপজেলা জামায়াতে ইসলামী। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শহরের কুটুমবাড়ি কনভেনশন সেন্টারে সম্মেলন কক্ষে বক্তব্য রাখেন দলটির জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ। ফুলবাড়ীয়া আসনে জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক জসিম উদ্দিনের সমর্থনে সমর্থকদের একটি মহলের বিভিন্ন স্থানে তাদের প্রচারণা কর্মকান্ড সম্পর্কে।
সম্মেলনে জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাওলানা মোজাম্মেল হক আকন্দ এবং এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও আসন পরিচালক মাহবুবুর রশীদ ফরাজী স্পষ্ট করে বলেন, আগামী নির্বাচনের জন্য১৫০ ময়মনসিংহ ৬ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে দলটির জেলা শাখার নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ কামরুল হাসান মিলনকে এবং এটাই দলের সিদ্ধান্ত। তারা বলেন, মাঠে আন্দোলন করে প্রার্থী পরিবর্তনের কোন নজির জামায়াতে নেই এবং যদি কেউ কারো নামে স্লোগান দিয়ে দলের নামে প্রচারণা করে তার দায়ভার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সমর্থকদের নিতে হবে।
সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক জসিম উদ্দিন। তার বক্তব্যে তিনি বলেন, ফুলবাড়ীয়া আসনে অধ্যক্ষ কামরুল হাসান মিলনকে প্রার্থী ঘোষণা করার পর থেকেই সাংগঠনিক নির্দেশনায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে কিছু মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ মতপার্থক্য প্রত্যাশা করেন না বলেও জানান তিনি।
উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর ফজলুল হক শামীমের সভাপতিত্বে এতে আরো বক্তব্য রাখেন নায়েবে আমীর গোলাম মোস্তফা, সেক্রেটারি ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক আলাউদ্দিন, কর্মপরিষদ সদস্য আব্দুল মজিদ, মাওলানা আব্দুর রউফ রাব্বানী, জামায়াত নেতা আব্দুল খালেক, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মীর জাহিদুর রহমান ও ছাত্রশিবিরের সভাপতি মানিক হাসান প্রমুখ।