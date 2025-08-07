ফুলবাড়ীয়ায় তালপাতার কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ

ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া উপজেলার কালাদহ ইউনিয়নের বিদ্যানন্দ গ্রামে তালপাতার কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ( ৭ আগষ্ট) দুপুর ১২ টার দিকে উপজেলা সমাজ সেবা অফিস পল্লী সমাজ সেবা (আর এস এস) প্রকল্পের আওতায় তালপাতার কুটির শিল্প উদ্যেক্তা ১০ জনের মধ্যে ৩০ হাজার টাকা করে ৩ লাখ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরন করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলাম, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মোজাম্মেল হক, কালদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম। এ সময় সমাজসেবা অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, তালপাতার কুটির শিল্প আমাদের লোকজ ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা আমাদের সকলের কর্তব্য। আমি আপনাদের ঋণ বিতরণ শুরু করে গেলাম। এক সময় আপনাদের সংগঠন বড় আকার ধারন করবে। আমি যেখানেই থাকি আপনাদের সংগঠনের সুনাম শুনে তৃপ্তিবোধ করবো। আমি আপনাদের জন্য একটা সমিতি ঘর নির্মান করে দিব। মেঘ বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে তালপাতার পাখাগুলো ঐ ঘরে রেখে বিক্রি করতে পারবেন।
উল্লেখ্য, উপজেলার কালাদহ ইউনিয়নের বিদ্যানন্দ গ্রামে প্রায় আড়াই শতাধিক তালপাতার শিল্প উদ্যোক্তা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রাক ভর্তি করে তালপাতার পাখা সরবরাহ করা হচ্ছে দীর্ঘ দিন ধরে।