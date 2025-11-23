ফুলবাড়ীয়ায় ধানের শীষ প্রার্থীর সমর্থকদের হামলার শিকার ছাত্রদল নেতা

গতকাল শনিবার ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার পাটিরা বাজারে সন্ধ্যা ৭.৩০মিনিটে জাতীয় সংসদ নির্বাচন কে কেন্দ্র করে একটি সহিংস ঘটনা ঘটেছে।এলাকায় ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে।দীর্ঘ ১৭বছর ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের নির্যাতনের শিকার হওয়া বার বার কারা নিযাতিত, রাজপথে হাসিনা হটাও আন্দোলনের অগ্রনায়ক আব্দুল করিম সরকারের সমর্থক এসএম গোলাম সারোয়ার ফকিরকে ব্যাপক মারধর করে গুরুতর আহত করা হয়েছে।
১৫০ ময়মনসিংহ ৬ ফুলবাড়িয়া আসনে ধানের শীষ মনোনীত প্রার্থী আক্তারুল আলম ফারুকের সমর্থকদের হামলার শিকার কেন্দ্রীয় যুবদলের নির্বাহী কমিটির সাবেক প্রচার সম্পাদক, জেলা বিএনপির সদস্য উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক, জনপ্রিয়তায় শীর্ষে থাকা ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশী জননেতা আব্দুল করিম সরকারের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে থানা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি এসএম গোলাম সারোয়ারকে কালাদহ ইউনিয়নের পাটিরা বাজারে সন্ধ্যায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থিতা নিয়ে কুটউক্তির প্রতিবাদ করায় একপর্যায়ে তোফায়েল আহমেদ তমালের নেতৃত্বে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার শিকার হয়।পরে স্থানীয়রা ভ্যান যোগে গুরুতর আহত অবস্থায় ফুলবাড়িয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন এবং কর্তব্যরত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় জনতা হামলা কারীদেরকে পাটিরা বাজারে আটক করে রাখে । এ ঘটনায় ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী আক্তারুল আলমের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন এই বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা যে মারধর করেছে সে আমার দলের কেউ না। ফুলবাড়ীয়া থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ রুকুনুজ্জামান খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং ক্ষুব্ধ জনতা কে শান্ত করে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে উপজেলা বিএনপির সদস্য আছিম ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক, তার ছেলে তোফায়েল আহমেদ তমাল সহ তিন জনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসেন।