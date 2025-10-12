ফুলবাড়ীয়ায় ব্যবসায়ী খোরশেদ আলম আকন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য প্রচারের প্রতিবাদে এলাকাবাসীর মানববন্ধন

ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া উপজেলার হাতিলেইট এলাকার বাসিন্দা আলহাজ্ব জালাল উদ্দীন আকন্দের সন্তান, সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী খোরশেদ আলম আকন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য প্রচার করে তার সম্মানহানী করার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী।
আজ রবিবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে হাতিলেইট বাবুলের বাজারে গ্রামবাসীর ব্যানারে আয়োজিত মানববন্ধনে স্থানীয় নারী পুরুষ সহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ অংশ গ্রহণ করে। এতে বক্তারা বলেন, একটি মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবসায়ী খোরশেদ আলমের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি মিথ্যা মামলা দিয়ে তার ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা বলেন, খোরশেদ আলমের ব্যবসা ও রোজগার সম্পূর্ণ সঠিক। বর্তমানে দেশের প্রেক্ষাপটকে কাজে লাগিয়ে একটি স্বার্থান্বেষী মহল তার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মেতেছে।
ব্যবসায়ী খোরশেদ আলম বলেন, সম্প্রতি একটি পক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে যাচ্ছে। তিনি জানান, এই অপপ্রচারের প্রতিবাদে এলাকাবাসী মানববন্ধন করেছে। মানববন্ধনে অংশ নিয়ে সাধারণ এলাকাবাসী জানান, খোরশেদ আলম আকন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। মূলত তিনি সর্বাবস্থায় মানুষের পাশে থাকেন। এসময় তারা খোরশেদ আলম আকন্দের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও বিভিন্ন অভিযোগ বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।