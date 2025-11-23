ফুলবাড়ীয়ায় সাবেক ছাত্রনেতা ও যুবদল নেতা উপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গতকাল শনিবার ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার পাটিরা বাজারে জাতীয় সংসদ নির্বাচন কে কেন্দ্র করে সাবেক ছাত্রনেতা ও যুবদল নেতা এস এম গোলাম সারোয়ার ফকিরের উপর হামলার প্রতিবাদে ফুলবাড়ীয়া উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা দলীয় কার্যালয় থেকে বের হয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে পৌর সদরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে সমাবেশ করে। সমাবেশ বক্তারা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন।
১৫০ ময়মনসিংহ ৬ ফুলবাড়িয়া আসনে ধানের শীষ মনোনীত প্রার্থী আক্তারুল আলম ফারুকের সমর্থকদের হামলার শিকার কেন্দ্রীয় যুবদলের নির্বাহী কমিটির সাবেক প্রচার সম্পাদক, জেলা বিএনপির সদস্য উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক, জনপ্রিয়তায় শীর্ষে থাকা ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশী জননেতা আব্দুল করিম সরকারের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে থানা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ও যুবদল নেতা এসএম গোলাম সারোয়ারকে গুরুতর আহত করে। উপজেলা বিএনপির সদস্য এডঃ হুমায়ুন কবির, ,রফিকুল ইসলাম মাখন,জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনোয়ার সাহাদাত আনার, জেলা যুবদলের সহ সাধারণ সম্পাদক ইমরুল কায়েস এলিস,সহ সাংগঠনিক সম্পাদক সরকার শহীদ,পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক লুৎফর কবির সালেক,স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ বুলবুল, উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহবায়ক প্রভাষক রেজাউল করিম রাসেল, নুরুল ইসলাম মেম্বার,পৌর কৃষক দলের আহবায়ক কবিরাজ আঃ খালেক,সদস্য সচিব ফখর উদ্দিন মাসুম, ছাত্রদলের আহবায়ক দেলোয়ার হোসেন,সদস্য সচিব আলামিন,যুগ্ম আহবায়ক এজিএম ফাহাদ,পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক হাসমত আলী মন্ডল,কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক রোমান মিয়া প্রমুখ।