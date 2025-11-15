ফুলবাড়ীয়া প্রেস ক্লাব কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন ফুলবাড়ীয়া প্রেস ক্লাবের বহুল প্রতীক্ষিত কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শনিবার দুপুরে এ উপলক্ষে প্রেস ক্লাব কার্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রেস ক্লাব সভাপতি মোহাম্মদ আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালী যুক্ত হয়ে কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলম।
পরে প্রধান অতিথির পক্ষে ফলক উন্মোচন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন থানা অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ রুকনুজ্জামান, মডেল মসজিদের খতিব মুফতি আশরাফুল ইসলাম, প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি আবুল কালাম, নজরুল ইসলাম খান, সিনিয়র সাংবাদিক রফিক আহমেদ মিঠু, নূরুল ইসলাম খান ও রফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্য সাংবাদিকবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রেস ক্লাব সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম।
এর আগে উদ্বোধনী বক্তব্যে জেলা প্রশাসক ফুলবাড়ীয়ার সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের ভূয়সী প্রশংসা করে অপ সাংবাদিকতা পরিহার করে গণমানুষের কল্যাণে সাংবাদিকতা করার আহ্বান জানান।