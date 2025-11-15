শনিবার, ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১১:৩৪ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
ফেনী সেন্ট্রাল লিও ক্লাবের অক্টোবর সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ অনুষ্ঠিত ধানসাগর রাজাপুর বাজার সিসি ক্যামেরা আওতায় শুভ উদ্বোধন পাইকগাছার আদর্শ লাইব্রেরি পরিবারের পক্ষ থেকে এক প্রতিবন্ধী কিশোরকে হুইল চেয়ার প্রদান শেরপুরে নিখোঁজের ২৯ দিন পর আ: হালিমের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ ফুলবাড়ীয়া প্রেস ক্লাব কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন সুন্দরবন পূর্ব বনবিভাগের মরাপশুর বনাঞ্চলে কীটনাশকসহ ৫ জেলে আটক:-জাল ও নৌকা জব্দ “নির্বাচন বানচাল হলে জাতীয় সংকট তৈরি হবে”—চট্টগ্রামে সুন্নী জোটের মহাসমাবেশ সখীপুরে একসঙ্গে ৩০০ মসজিদে ৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান দিলেন সালাউদ্দিন আলমগীর রাসেল সাতক্ষীরা-২ আসনের ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আব্দুর রউফের নির্বাচনী গণসংযোগ নতুন পোশাকে বাংলাদেশ পুলিশ ডিএমপি’র ৬ এডিসি বদলী স্ত্রীর মামলায় গ্রেফতার হিরো আলম চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) এনসিপি মনোনয়ন পাতে তৎপর একাধিক প্রার্থী রাজাপুরে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের পরিবারের সদস্যদের অচেতন করে চুরি, হাসপাতালে তিনজন রাউজান সরকারি উচ্চ বিদ‍্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাথে ছাত্র-প্রতিনিধিদের মতবিনিময় শেখ হাসিনা ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে নিষ্ঠুর শাসক: মেজর হাফিজ বান্দরবানে জলপ্রপাতে গোসল করতে নেমে পর্যটক নিখোঁজ আমি বাঁচতে চাই, আমাকে সাহায্য করুন ঝিনাইগাতী বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মদ জব্দ বেলকুচিতে ফুটসাল চ্যাম্পিয়ানলীগ নাইট ফুটবল খেলার শুভ উদ্বোধন করেন আমিরুল ইসলাম খান আলিম মসজিদের ইমামকে মোটরসাইকেল উপহার দিলেন প্রবাসীরা হাটহাজারী ফতেয়াবাদ পল্লী সংগঠন সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৫ অনুষ্ঠিত বাবা মায়ের স্বপ্ন পূরণে হেলিকপ্টারে বউ আনলেন মতলবের প্রবাসী মুকসুদপুরের কৃতি সন্তান আশেক হাসান সাগর যশোরের নতুন জেলা প্রশাসক ‎যারা নাশকতা করবে তাদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে আর কোন ঠাঁই হবে না: এড. আহমেদ আযম খান পীর সাহেব কেবলার শুভাগমনে মতলব উত্তরে ঈছালে ছাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত নান্দাইলে ইয়ুথ ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনায় কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণী রাঙামাটিতে ৫ম পার্বত্য চট্টগ্রাম লেখক সম্মেলন ও সম্মাননা প্রদান ২০২৫ অনুষ্ঠিত মনোনয়ন পরবর্তী আগামীকাল শনিবার লালমোহনে আসছেন মেজর হাফিজ ভৈরবে জাতীয় নাগরিক পাটি এনসিপি’র কার্যালয় উদ্বোধন
/ ময়মনসিংহ

ফুলবাড়ীয়া প্রেস ক্লাব কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

রফিকুল ইসলাম, ফুলবাড়িয়া (ময়মনসিংহ)
শনিবার, ১৫ নভেম্বর, ২০২৫, ৮:১৬ অপরাহ্ন

ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন ফুলবাড়ীয়া প্রেস ক্লাবের বহুল প্রতীক্ষিত কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুরে এ উপলক্ষে প্রেস ক্লাব কার্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রেস ক্লাব সভাপতি মোহাম্মদ আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালী যুক্ত হয়ে কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলম।

পরে প্রধান অতিথির পক্ষে ফলক উন্মোচন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন থানা অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ রুকনুজ্জামান, মডেল মসজিদের খতিব মুফতি আশরাফুল ইসলাম, প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি আবুল কালাম, নজরুল ইসলাম খান, সিনিয়র সাংবাদিক রফিক আহমেদ মিঠু, নূরুল ইসলাম খান ও রফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্য সাংবাদিকবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রেস ক্লাব সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম।

এর আগে উদ্বোধনী বক্তব্যে জেলা প্রশাসক ফুলবাড়ীয়ার সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের ভূয়সী প্রশংসা করে অপ সাংবাদিকতা পরিহার করে গণমানুষের কল্যাণে সাংবাদিকতা করার আহ্বান জানান।

 


এই বিভাগের আরো খবর
শেরপুরে নিখোঁজের ২৯ দিন পর আ: হালিমের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ
আমি বাঁচতে চাই, আমাকে সাহায্য করুন
ঝিনাইগাতী বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মদ জব্দ
নান্দাইলে ইয়ুথ ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনায় কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণী
ভাতিজার বাঁশের লাঠির আঘাতে চাচা খুন
মুক্তাগাছায় ১৪ বছরের কিশোরীকে গণধর্ষণ, আটক -৩

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin