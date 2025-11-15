ফেনী সেন্ট্রাল লিও ক্লাবের অক্টোবর সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ অনুষ্ঠিত

অক্টোবর সেবা মাস উপলক্ষে বিভিন্ন মানবিক ও সামাজিক সেবায় অসাধারণ অবদান রাখায় স্বীকৃতি হিসেবে ফেনী সেন্ট্রাল লিও ক্লাব আজ আয়োজন করে “অক্টোবর সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২৫”। মাসজুড়ে সফলভাবে সেবা কর্মসূচি পরিচালনা করা প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান এবং লিও সদস্যদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় আনন্দঘন পরিবেশে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব নেতৃবৃন্দ এবং লায়নস ইন্টারন্যাশনালের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লায়ন মহিনুর জাহান লাবনী এমজেএফ, অ্যাডভাইজর, ফেনী সেন্ট্রাল লিও ক্লাব বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লায়ন ওমর ফারুক ভূঁইয়া, রিজিওন চেয়ারপার্সন, লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল জেলা ৩১৫ বি২ বাংলাদেশ, লায়ন পলাশ চন্দ্র সূত্রধর, কো-অ্যাডভাইজর ও রিজিওন চেয়ারপার্সন, ৩১৫ বি২, লায়ন আব্দুল কাইয়ুম মজুমদার, লিও রাহাত আহমেদ, চাটার্ড প্রেসিডেন্ট, ফেনী সেন্ট্রাল লিও ক্লাব
এ বছর অক্টোবর মাসে ফেনী সেন্ট্রাল লিও ক্লাব মোট ১৭টি সেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে, যার মাধ্যমে ১,৩০০ এর অধিক মানুষ সরাসরি উপকৃত হন।
সেবা কার্যক্রমগুলোয় অন্তর্ভুক্ত ছিল: রক্তদান,ডায়াবেটিস ও রক্ত পরীক্ষা, ডেঙ্গু ও মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, বৃক্ষরোপণ, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, অসহায়দের খাদ্য সহায়তা, লুঙ্গি উপহার অন্যান্য সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রম।
এই সব কার্যক্রমের প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন লিও তৌহিদুল ইসলাম।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে লায়ন মহিনুর জাহান লাবনী এমজেএফ বলেন “তরুণরা আজ সমাজ পরিবর্তনের সামনের সারিতে। অক্টোবর সেবা মাসে ফেনী সেন্ট্রাল লিও ক্লাব যে নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে—তা প্রশংসনীয়। লিওদের এমন মানবিক উদ্যোগ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।”
ক্লাব প্রেসিডেন্ট লিও এস জেড অপু বলেন, “অক্টোবর সেবা মাস শুধুই একটি কর্মসূচি নয়—মানুষের পাশে দাঁড়ানোর একটি অঙ্গীকার। আমাদের সদস্যরা যেভাবে নিষ্ঠার সাথে পুরো মাসব্যাপী সেবা দিয়েছেন, তা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। সামনে আরও বড় আকারে সেবা কার্যক্রম নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।”
অনুষ্ঠান শেষে অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত সকল কার্যক্রমের প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান ও সেরা লিওদের মাঝে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এই সম্মান লিও সদস্যদের আরও উৎসাহিত করবে সমাজসেবায় সক্রিয় থাকতে। অক্টোবর সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ অনুষ্ঠান ফেনী সেন্ট্রাল লিও ক্লাবের মানবিক সেবার ধারাবাহিকতাকে আরও শক্তিশালী করেছে। ক্লাব ভবিষ্যতেও সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশ রক্ষা ও যুব নেতৃত্ব বিকাশে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।