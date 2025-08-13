বগুড়ায় টিএমএসএসের উদ্যোগে হেম গ্র্যান্ড সেক্টরের স্টাফ ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

বগুড়া প্রতিনিধি, ঢাকাপ্রতিদিন : দেশের শীর্ষ পর্যায়ের ও আন্তর্জাতিক মানের বে-সরকারি উন্নয়ন সংস্থা টিএমএসএস তাদের সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বগুড়ার টিএমএসএস ট্রেনিং সেন্টারে হেম গ্র্যান্ড সেক্টরের নতুন কর্মীদের জন্য একটি ব্যাপক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল নতুন কর্মীদের সংস্থার নীতি, লক্ষ্য এবং কর্মপরিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া, যাতে তারা টিএমএসএস’র উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে কার্যকর ভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন। বগুড়ায় ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত এই ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নানা দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য দেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক, শিক্ষাবিদ, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের পরিচালক দেশের শীর্ষ পর্যায়ের ও আন্তর্জাতিক মানের বে-সরকারি উন্নয়ন সংস্থা টিএমএসএসের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপিকা ডক্টর হোসনে আরা বেগম। তিনি তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে নতুন কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন “টিএমএসএস শুধু একটি সংস্থা নয়, এটি একটি বৃহৎ পরিবার।
দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ক্ষুদ্রঋণ খাতে আমাদের দায়িত্ব অনেক। আমি আশা করি, আপনারা নিজেদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে এই দায়িত্ব পালন করবেন এবং সংস্থার লক্ষ্য পূরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন টিএমএসএস পরিচালনা পর্ষদের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও উপদেষ্টা আয়েশা বেগম এবং ট্রেনিং ও এডুকেশন সেক্টরের প্রধান ফয়জুন নাহার। তাঁরা নতুন কর্মীদের অনুপ্রেরণা দিয়ে সংস্থার প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা এবং কর্মজীবনের সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেন। হেম গ্র্যান্ড সেক্টরের আওতাভুক্ত স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ক্ষুদ্রঋণ খাতের নতুন প্রোগ্রাম অফিসার সহ অন্যান্য কর্মীরা এই ওরিয়েন্টেশনে অংশ নেন।
টিএমএসএসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই ধরনের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মজীবনে সাফল্য অর্জনে সহায়ক। এর মাধ্যমে নতুন কর্মীরা সংস্থার মূল্যবোধ ও কাজের ধরন সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পান, যা তাদের দায়িত্ব পালনে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। টিএমএসএস কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, এই সফল ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিটি কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করেছে। এটি সংস্থার উন্নয়ন লক্ষ্য গুলোকে আরও গতিশীল করবে বলে আশা করা যায়। অনুষ্ঠানটিতে নির্বাহী পরিচালকের একান্ত সচিব প্রশাসন মোঃ আঃ হান্নান সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর