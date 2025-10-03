বগুড়ায় মাসব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মেলা শুরু

বগুড়ায় শুরু হয়েছে মাসব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মেলা। সাংবাদিক ইউনিয়ন বগুড়া’র সার্বিক ব্যবস্থাপনায় শুক্রবার সকালে মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল সংলগ্ন মাঠে জমজমাট আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন বগুড়া প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক বগুড়া পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রেজাউল হাসান রানু।
সাংবাদিক ইউনিয়ন বগুড়া’র সভাপতি গণেশ দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক এস. এম. আবু সাঈদ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ ফেরদৌসুর রহমান, নির্বাহী সদস্য মাহফুজ মন্ডল ও প্রতীক ওমর। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনসিপি’র বগুড়া জেলা সমন্বয়কারী সদস্য রাফিয়া সুলতানা রাফি ও সুলতান মাহমুদ, সিনিয়র সাংবাদিক আবুল কালাম আজাদ, জহুরুল ইসলাম, মোস্তফা মোঘল, বগুড়া ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুর রহীম এবং গ্রীণ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের স্বত্বাধিকারী আরিফ ওয়াহিদুলসহ অনেকে।
মেলায় প্রদর্শিত হচ্ছে দেশীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের নানা পণ্য, যার মধ্যে হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প, নকশিকাঁথা, কাঠ ও বাঁশের কাজ বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। শিশুদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন বিনোদনমূলক রাইড ও আয়োজন, যা মেলাকে করেছে প্রাণবন্ত ও সবার জন্য উপভোগ্য।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণশক্তি। এ ধরনের মেলার মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পপণ্যের প্রসার ঘটবে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা আরও উৎসাহিত হবেন।