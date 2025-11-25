বগুড়ায় মা-দুই সন্তানের রক্তাক্ত মৃতদেহের পাশে মায়ের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার খোট্টাপাড়া ইউনিয়নের খলিশাকান্দি গ্রামে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে নিজ ঘর থেকে দই শিশু সন্তানের রক্তাক্ত মৃতদেহ ও পাশেই মায়ের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, দুই সন্তানকে গলা কেটে হত্যার পর মা আত্মহত্যা করেছেন। নিহতরা হলেন, শাহাদত হোসেনের স্ত্রী সাদিয়া মোস্তারিম (২৪) এবং তাঁদের দুই সন্তান সাইফা (৪) ও সাইফ (২)।
শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, সাদিয়া বটি দিয়ে দুই সন্তানের গলা কেটে হত্যা করেন এবং পরে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন। ঘটনার সময় স্বামী শাহাদত হোসেন পাশের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন।
পুলিশ ঘর থেকে রক্তমাখা বটি উদ্ধার করেছে। দুই শিশুর মরদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় পাওয়া যায়, আর সাদিয়ার লাশ ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল গ্রামবাসী পুলিশ পৌঁছানোর আগেই তা নামিয়ে ফেলেছে।
তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতদের স্বামী শাহাদত হোসেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য। তিনি ময়মনসিংহে কর্মরত এবং এক সপ্তাহ আগে ছুটিতে বাড়ি ফিরেছিলেন। ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, পারিবারিক অশান্তি থেকে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রকৃত রহস্য উদঘাটনে শাহাদত হোসেনকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ায় পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয়রা বলছেন, এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা আগে কখনো দেখেননি।