বগুড়ায় যমুনা নদীর পানি কমায় ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : জেলার ধুনট উপজেলার ভান্ডারবাড়ি ইউনিয়নে যমুনা নদীর পানি কমায় ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিয়েছে। গত কয়েকদিনের আকস্মিক ভাঙ্গনে শহড়াবাড়ি গ্রামর বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। ভাঙ্গনের ধারা এখন ধেয়ে আসছে জনবসতির দিকে। এতে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন নদীপাড়ের মানুষ।
আজ সোমবার সরেজমিনে দেখা যায়, নদী ভাঙ্গন রোধে ২০০১ সালে শহড়াবাড়ি ও বানিয়াজান এলাকায় বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। এর ফলে দীর্ঘদিন ওই এলাকার আবাদি জমি ও জনবসতি সুরক্ষিত ছিল। তবে সতি যমুনার পানি কমতে শুরু করায় নদীতে প্রবল স্রোত বইছে। আর স্রোতের ঘূর্ণাবর্ত বারবার আঘাত হানছে নদীপাড়ে। ফলে শহড়াবাড়ি থেকে বানিয়াজান পর্যন্ত এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে তীব্র ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। মাত্র এক সপ্তাহের ভাঙ্গনে বহু চাষের জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।
স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন হলেও প্রশাসনের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা ছিল না। এখন তারই খেসারত দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ভাঙ্গন রোধে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে জনবসতি ও ফসলি জমি বিলীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
এ বিষয়ে বগুড়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) উপসহকারী প্রকৌশলী লিটন আলী বলেন, ‘উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে। নদীপাড়ের মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। ভাঙ্গন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে।’
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর