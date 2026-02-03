বগুড়ার শিবগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমিটি গঠন

শিবগঞ্জ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমিটি গঠন উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তানদের অংশগ্রহণে এক যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে অডিটোরিয়ামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বগুড়া জেলা ইউনিট কমান্ড এর সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা খায়রুল ইসলাম। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিবগঞ্জ উপজেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ডের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা খান।
সভা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে শিবগঞ্জ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন মোঃ রেজাউ কবির সুমন এবং যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পান মোঃ সবুজ।
কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে মনোনীত হন মোঃ মাসুদ রানা। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন মুশফিকুর রহমান,সুহেল আহমেদ ,ফজলে রাব্বি খান, আতাউর রহমান,ওয়াজেদুল ইসলাম,শ্রী উত্তম কুমার মোহন্ত, অভি প্রাং,মোফাজ্জল হোসেন।