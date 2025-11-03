বগুড়া-১ আসনে ধানের শীষের মনোনয়ন পেলেন সাবেক এমপি কাজী রফিকুল ইসলাম

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-১ (সোনাতলা-সারিয়াকান্দি) আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে ধানের শীষ প্রতীকে সাবেক সংসদ সদস্য কাজী রফিকুল ইসলাম মনোনয়ন পেয়েছেন। দলের হাইকমান্ডের এই সিদ্ধান্তে এলাকায় কাজী গ্রুপের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে আনন্দ উল্লাস দেখা গেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একাধিক প্রার্থী এই আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। তবে হাইকমান্ড অভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক দক্ষতা বিবেচনায় কাজী রফিকুল ইসলামকেই চূড়ান্ত করেছে, বলে তারা জানান।
কাজী রফিকুল ইসলাম ২০০১ সালের নির্বাচনে একই আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন।
বগুড়া-১ আসনটি বিএনপির ঐতিহ্যবাহী ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকেই এলাকায় নির্বাচনী উত্তাপ বেড়ে গেছে। কাজী রফিকুল ইসলাম একজন ব্যবসায়ী ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য। তিনি ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-১ (সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা) আসন থেকে বিএনপির হয়ে সাংসদ নির্বাচিত হন।