বদলে যাব আমরা’ স্লোগানে শ্রীপুরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান

মাওনা চৌরাস্তায় শত শত তরুণের অংশগ্রহণে আকন্দ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ,গাজীপুরের শ্রীপুর পৌর শহরের ব্যস্ততম এলাকা মাওনা চৌরাস্তায় ময়লামুক্ত পরিবেশ গড়তে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আকন্দ ফাউন্ডেশন। মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উড়ালসড়কের নিচে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে তারা শুরু করে পরিচ্ছন্ন শ্রীপুর গড়ি, কর্মসূচি।
দীর্ঘদিন ধরে মাওনা চৌরাস্তার নিচের স্থানটি ছিল ময়লা, প্লাস্টিক ও নোংরা বর্জ্যের ভাগাড়। যানজটের শহর শ্রীপুরে এই স্থান দিয়ে প্রতিদিন হাজারো মানুষ চলাচল করলেও দুর্গন্ধ ও নোংরা পরিবেশের কারণে চৌরাস্তাটি ছিল একপ্রকার অচলাবস্থায়। সেই স্থানকেই এবার নতুনভাবে সাজানোর উদ্যোগ নিল স্থানীয় তরুণরা।
তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ
আকন্দ ফাউন্ডেশনের ব্যানারে সকাল ১১টার দিকে শুরু হয় অভিযান। এতে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী ও তরুণ স্বেচ্ছাসেবী অংশ নেন। কেউ ঝাড়ু হাতে, কেউ বর্জ্যবাহী ব্যাগ নিয়ে নেমে পড়েন ময়লার ভাগাড় পরিষ্কারে।
অভিযানের নেতৃত্ব দেন আকন্দ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার জাহিদ হাসান আকন্দ। তিনি বলেন
আমরা বিশ্বাস করি, পরিবর্তন শুরু হয় নিজেকে বদলানোর মাধ্যমে। বদলে যাব আমরা, বদলে যাবে দেশ’-এই স্লোগান সামনে রেখেই শ্রীপুরকে পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। সবার সহযোগিতা পেলে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য নগর উপহার দিতে পারব।
তিনি আরও বলেন, পরিচ্ছন্নতা শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়, নাগরিক দায়িত্বও বটে। তাই যেখানে-সেখানে ময়লা না ফেলা, সঠিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা-এগুলো আমাদের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।