বনগাঁও তারুণ্যের আলো সমাজ কল্যাণ সংস্থার নতুন টি-শার্ট উন্মোচন

নবীগঞ্জ উপজেলার আউশকান্দি ইউনিয়নের বনগাঁও গ্রামের একঝাক তরুণদের নিয়ে গঠিত সামাজিক সংগঠন বনগাঁও তারুণ্যের আলো সমাজ কল্যাণ সংস্থা। “বাড়ালে একহাত, হবে শত হাত”, এই স্লোগানকে সামনে রেখে বনগাঁও তারুণ্যের আলো সমাজ কল্যাণ সংস্থার সামাজিক কার্যক্রম ও দুঃস্থ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে একঝাক তরুণ। গত ১৫ (সেপ্টেম্বর) রোজ সোমবার সন্ধ্যায় বনগাঁও তারুণ্যের আলো সমাজ কল্যাণ সংস্থার কার্যালয়ে, মোঃ মুহিম আহমদ (ফ্রান্স প্রবাসী) সদস্যের সৌজন্যে টি-শার্ট উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোঃ শায়খুল হোসাইন (অপু) ও সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ আজাদ রহমান।
অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের (ফ্রান্স প্রবাসী সদস্য) মোঃ মুহিম আহমদ, (কাতার প্রবাসী সদস্য) সাইদুল আহমদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মোঃ রমজান আলী, যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক নাবিল আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সালেহ আহমদ, প্রচার সম্পাদক হুসাম বিন শামস, কার্য-নির্বাহী সদস্য মোঃ ইমরান আহমদ, রিপন আহমদ, নির্বাহী সদস্য বদরুল আহমদ, সোহাগ আহমদ, জিলাদ আহমদ, নাইম আহামদ, সৌমিক আহমদ, মোজাক্কির আহমদ, শিমু আহমদ, আলী হাসানসহ আরো অনেক। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোঃ মুহিম আহমদ (ফ্রান্স প্রবাসী) বলেন আজকাল যেখানে আমরা যুবসমাজ টিকটক নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা সেখানে আমরা সমাজসেবামূলক কাজ করে যাচ্ছি। এজন্য আমি সংগঠনের সকল সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং সংগঠনের সফলতার জন্য সকল ধরনের সহযোগিতায় আমাকে সবসময়ই কাছে পাবেন।
তিনি আরো বলেন, আমাদের এই সামাজিক কার্যক্রম সমাজ দেশ ও জাতির কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। পরিশেষে সংগঠনের সভাপতি মোঃ শায়খুল হোসাইন অপু বলেন আমাদের এই সংগঠন কোনো ব্যক্তির নয়, এটি একটি গ্রাম চেতনার নাম। একটি লক্ষ্য, একটি স্বপ্ন যেখানে আমরা সবাই একসাথে পথ চলি মানুষের কল্যাণে, গ্রাম ও সমাজের উন্নয়নে। আমাদের সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য বরাবরই ছিল সহজ —“মানবতার পাশে দাঁড়ানো।”
সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা শুরু করেছিলাম। আর আজ, ফিরে তাকালে বুঝি, আমরা হয়তো অনেকটা পথ এসেছি। কিন্তু সামনে আরও দীর্ঘ পথ, আরও দায়িত্ব বেশি। আমাদের কার্যক্রম গুলোর কিছু উদাহরণই শুধু নয়, সমাজ পরিবর্তনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদক্ষেপ যেমন— গরিব ও দুস্থদের চিকিৎসা সেবায় আর্থিক সহযোগিতা, শীতবস্ত্র বিতরণ, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ স্থানীয় স্কুলে, ব্লাড ডোনেশন, রাস্তা-কালভার্ট মেরামত করা, অসহায়ের ঘর নির্মাণ করা, পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ, অন্ধকার রাস্তার পাশে স্ট্রীট লাইট জ্বালানো, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো এই প্রতিটি কার্যক্রমের পেছনে ছিল আমাদের সংগঠনের সদস্যদের শ্রম, সময় ও ভালোবাসা এবং গ্রামের প্রবাসীদের আর্থিক সহযোগিতা। তাই আমি কৃতজ্ঞ, আমি গর্বিত এমন একটি পরিবার, এমন একটি স্বপ্নের অংশ হতে পেরে।