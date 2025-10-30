বন্দরবাসীর আস্থার প্রতীক ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান

নারায়ণগঞ্জ বন্দর উপজেলায় নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) হিসেবে ১ বছর অতিবাহিত করলেন মো. মোস্তাফিজুর রহমান।এ উপলক্ষে উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মকর্তা সহ নানা শ্রেনী পেশার মানুষ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।যোগদানের পর থেকে তিনি বন্দরের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের পাশাপাশি শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং জননিরাপত্তার জন্য নিরলস কাজ করে চলেছেন।একইসাথে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সরকারি সকল পর্যায়ের দফতর প্রধানদের সঙ্গে সমন্বয় করে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল থেকে বন্দরের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাক্তিবর্গ ইউএনও মো.মোস্তাফিজুর রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।এসময় তার আন্তরিক ও দায়িত্বশীল সরকারি সেবা প্রদানে যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করেন আগতরা। বিসিএস (প্রশাসন) ৩৫ ব্যাচের অফিসার মো. মোস্তাফিজুর রহমান গত বছরের ৩০ অক্টোবর যোগদান করেন। ইউনিয়ন পরিষদের কয়েকজন সদস্য এবং শিক্ষক জানান,যোগদানের পর থেকে ইউএনও মো. মোস্তাফিজুর রহমান বন্দরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত, মাদক,বাল্যবিবাহ সহ সবধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।একইসাথে জণভোগান্তি লাঘবে মদনগঞ্জ – মদনপুর সড়ক সংস্কারে বরাদ্দ নিশ্চিত সহ দ্রত সময়ে সংস্কার কাজ সম্পন্ন করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছেন। এছাড়া জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে জনস্বার্থে নানা পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি জনমনে স্বস্তি ফেরাতে সময়োপযোগী ব্যাবস্থা গ্রহণ করেছেন তিনি।
দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দায়িত্বপালনে বর্ষপূর্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে ইউএনও মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন,সরকারি দায়িত্ব পালনকালে সবসময়ই চেষ্টা করেছি মানুষকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে।যেহেতু একটা চ্যালেঞ্জিং সময়ে বন্দর উপজেলায় নির্বাহী অফিসার হিসেবে যোগদান করেছি,তাই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি মানুষকে নিরাপদ রেখে সবদিক থেকে ভালো রাখতে।হয়তো বন্দরবাসীর কাংখিত সেবা নিশ্চিত করতে পারিনি, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সকল পর্যায়ের সরকারি দফতর এবং স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সঙ্গে সমন্বয় করে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে।যোগদানের পর থেকে সাংবাদিকদের আন্তরিক সহায়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,দায়িত্বপালনে সকলের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞ। সরকারি আদেশে যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে আছি,ততক্ষণ বন্দরের মানুষের পাশে থেকে সরকারি ভাবে সার্বিক সেবা নিশ্চিতে কাজ করে যাবো।
এসময় উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. সরকার আশরাফুল ইসলাম, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা শামীমা সুলতানা, থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) আনিসুর রহমান ,বন্দর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল আলম জাহিদ,মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল কাইয়ুম,দারিদ্র্য বিমোচন অফিসার মতিউর রহমান সহ বিশিষ্ট জনেরা তাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি আগামীতেও দায়িত্বপালনে সাফল্য কামনা করেন।