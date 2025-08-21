বন্দরে আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ বন্দর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভা কক্ষে উপজেলা আইনশৃংখলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন, বন্দর থানার ওসি লিয়াকত আলী , কলাগাছিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ ইন্সপেক্টর সালেহ আহমেদ, প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডা. সরকার আশরাফুল ইসলাম, বন্দর প্রেসক্লাবের সভাপতি আতাউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল আলম জাহিদ, স্বাস্থ্য প.প কর্মকর্তা ডা. রাজিউর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল কাইয়ুম, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রেজাউল করিম, ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা সঞ্চয় খান, সমাজ সেবা অফিসার মোঃ ফয়সাল কবীর প্রমুখ। সভায় মাদক, বাল্য বিয়ে, ইভটিজিং প্রতিরোধ এবং মদনপুর মদনগঞ্জ সড়ক ও নবীগঞ্জ কাইকারটেক সড়ক সংস্কার ও মেরামত নিয়ে আলোচনা হয়। ছিনতাই প্রবন এলাকায় পুলিশি টহল বৃদ্ধির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়।