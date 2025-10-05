নারায়ণগঞ্জ বন্দরে আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে।প্রথমে বর্ণাঢ্য র্যালী ও পরে আলোচনা সভার মাধ্যমে অত্যান্ত উৎসব মুখর পরিবেশে দিবসটি পালিত হয়।
রবিবার (৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০ টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের(ইউএনও) সম্মেলন কক্ষে শিক্ষক দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
ইউএনও মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও শিক্ষা অফিসার আব্দুল কাইয়ুম খানের সঞ্চালনায় সময়োপযোগী আলোচনা করা হয়।এসময় উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা.সরকার আশরাফুল ইসলাম, বন্দর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল আলম জাহিদ সহ বিভিন্ন সরকারি দফতর প্রধান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
আলোচনা সভায় মহান পেশা শিক্ষকতায় আরও বেশি যুগোপযোগী পরিবর্তন করার পাশাপাশি শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নিয়ে ক্ষোভ ও হতাশা ব্যাক্ত করেন একাধিক সিনিয়র শিক্ষক।সরকারের অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় জাতি গড়ার কারিগর সন্মানিত শিক্ষকদের সঙ্গে চরম বৈষম্য করা হয়েছে। দ্রুত এ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের যুগোপযোগী ইতিবাচক সিদ্ধান্ত কামনা করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।
সভাপতির বক্তব্যে ইউএনও মো.মোস্তাফিজুর রহমান শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সন্মান রেখে বলেন, শিক্ষকদের স্বার্থে সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।