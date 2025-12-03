বন্দরে গ্যাসের দাবীতে স্বারক লিপি দিয়েছে এলাকাবাসী

নারায়ণগঞ্জ বন্দরে তিতাস গ্যাসের লাইন পুন:স্থাপনের দাবীতে স্বারক লিপি দিয়েছে এলাকাবাসী।দীর্ঘদিন যাবত গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকার কারণে চরম জনদুর্ভোগের শিকার এলাকাবাসী।এ বিষয়ে একাধিকবার তিতাস কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্টদের দ্বারস্থ হয়ে কোনপ্রকার প্রতিকার না পাওয়ায় প্রতিবাদী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সকালে বন্দর উপজেলা নির্বাহী অফিসার( ইউএনও) বরাবরে এ স্বারক লিপি দিয়েছে এলাকাবাসী।
নাসিক ২১ নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ও বিএনপি নেতা হান্নান সরকারের নেতৃত্বে স্বারক লিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন এনামুল হক রোমেন,নাজমুল হাসান খুকুমণি, রাসেল,মনির হোসেন,রুবেল,আব্দুল গণি সহ আরও অনেকে।
এলাকাবাসীর পক্ষে এনামুল হক রোমেন জানান,চলতি বছরের আগস্টের শুরু থেকে বৃহত্তর সোনাকান্দা, মদনগঞ্জ, কলাগাছিয়া, কল্যানদীসহ আশপাশের এলাকায় গ্যাস সরবরাহ সম্পুর্ন বন্ধ রয়েছে। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। তিতাস কর্তৃপক্ষের কাছে অসংখ্য অভিযোগ করেও নুন্যতম প্রতিকার পাওয়া যায়নি।বাধ্য হয়ে গতকাল মঙ্গলবার প্রতিবাদী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে ভুক্তভোগীরা।
আলহাজ্ব হান্নান সরকার জানান, দীর্ঘদিন গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় খুবই দুর্ভোগে রয়েছেন এলাকাবাসী।লাইন পুন:স্থাপনের মাধ্যমে অতিদ্রুত কর্তৃপক্ষ গ্যাস সংকট নিরসনে উদোগ না নিলে আরও কঠোর কর্মসুচি দিতে বাধ্য হবে সাধারণ মানুষ।
ইউএনও মো.মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এলাকাবাসী গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে স্বারক লিপি দিয়েছেন।ইতিমধ্যে তিতাস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন, অতিশীঘ্র সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে তিতাস কর্তৃপক্ষ।