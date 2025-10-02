বন্দরে চোর গ্রেফতার হওয়ায় মিষ্টি বিতরণ 

নারায়ণগঞ্জ বন্দরের চিহ্নিত চোর অন্তুকে (২২) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে তাকে বন্দরের নবীগঞ্জ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার অন্তু বন্দরের বাড়িখালি গ্রামের মো. রবিনের ছেলে।সে এলাকায় পেশাদার চোর হিসেবে চিহ্নিত।
আজ বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুরে অন্তুকে নারায়ণগঞ্জ আদালতে প্রেরণ করা হয়। এদিকে অন্তু গ্রেফতার হওয়ায় এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করেছেন সাধারণ মানুষ। অন্তু গ্রেপ্তার হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ। অন্তুর বিরুদ্ধে একাধিক চুরির মামলা রয়েছে। চোর হিসেবে এলাকায় তার কুখ্যাতি রয়েছে।
এলাকাবাসী জানান, সম্প্রতি বন্দরের নবীগঞ্জ, বাড়িখালীসহ বিভিন্ন এলাকায় চোরের উৎপাত বেড়ে যায়। প্রতি রাতে ব্যাপক হারে চুরির ঘটনা ঘটে। এতে চোর আতংকে ঘুম হারাম হয়ে যায় স্থানীয়দের। আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন মানুষ। চুরির ঘটনায় এলাকাবাসীর অভিযোগের দৃষ্টি পড়ে অন্তুর দিকে।
থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)মো. লিয়াকত আলী জানান, মঙ্গলবার রাতে অন্তু বন্দরের নবীগঞ্জ এলাকায় চুরির উদ্দেশ্যে যায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অন্তুকে গ্রেফতার করে পুলিশ।তার কারণে এলাকার মানুষ ঘুমাতে পারত না।তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।