বন্দরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত

আমি কন্যা শিশু, স্বপ্ন গড়ি সাহসে লড়ি ,দেশের কল্যাণে কাজ করি” এ প্রতিপাদ্যে নারায়ণগঞ্জ বন্দরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বুধবার দুপুরে বন্দর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা পারভীন আক্তার , মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল কাইয়ুম খান, প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডা. সরকার আশরাফুল ইসলাম , বন্দর প্রেসক্লাবের সভাপতি আতাউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল আলম জাহিদ ,উপদেষ্টা কবির হোসেন, দারিদ্র বিমোচন কর্মকর্তা মতিউর রহমান, সুরাইয়া বেগম ও শিশু শিক্ষার্থী প্রজ্ঞা মরিয়ম।