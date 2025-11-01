“সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়” এই প্রতিপাদ্যে নারায়ণগঞ্জ বন্দরে পালিত হয়েছে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, বর্ণাঢ্য র্যালী এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে উপজেলা প্রশাসন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।
উপজেলা সমবায় অফিসার মোঃ আলাউদ্দিন মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. সরকার আশরাফুল ইসলাম,দারিদ্র্য বিমোচন অফিসার মতিউর রহমান, বন্দর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল আলম জাহিদ, উপজেলা সাংবাদিক কল্যান সমিতির কোষাধ্যক্ষ নাসির উদ্দীন সহ বিশিষ্ট জনেরা।
এ সময় উপজেলার বিভিন্ন দপ্তর প্রধান, স্থানীয় বিভিন্ন সমবায় সমিতির দায়িত্বশীল নেতা, উপজেলা সমবায় অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
আলোচনা সভা শেষে বিভিন্ন সমবায়ীদের মধ্যে ক্রেস্ট ও উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।