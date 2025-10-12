বন্দরে নিখোঁজের ২ দিন পর পুকুর থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জ বন্দরে নিখোঁজের ২ দিন পর পুকুর থেকে প্রবাস ফেরত যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত করতে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরন করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
রোববার (১২ অক্টোবর) সকাল ৯ টার দিকে স্বল্পেরচক সমরক্ষেত্র সংলগ্ন মুন্না মিয়ার পুকুর থেকে ওই মরদেহ উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করেছে পুলিশ।নিহতের নাম সামছুল হক,বয়স অনুমান ৩৬।সে পুরান বন্দর চৌধুরী বাড়ির বাসিন্দা এবং ১ সন্তানের জনক বলে জানা গেছে। গত শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেল থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ।
এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহতের বন্ধু একই এলাকার ইয়ানবীর পুত্র সবুজ মিয়া (৩০)কে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে নিশ্চিত করে থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি লিয়াকত আলী বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।ঘটনার মুল রহস্য উদঘাটনে তদন্ত অব্যাহত আছে।
তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, নিহত সামছুল হক দীর্ঘ দিন প্রবাসে ছিলেন। অসুস্থতার কারণে প্রায় ১ বছর পূর্বে দেশে আসেন । গত বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাতে তার বন্ধু সবুজ মিয়ার কাছে একটি মোবাইল ফোন বিক্রি করেন। পরে মোবাইল ফোনটি নষ্ট থাকায় ফেরত নিতে বলে সবুজ।এ বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়।এর পর থেকে নিখোঁজ হয় সামছুল হক।পরবর্তীতে রোববার সকালে মুন্না মিয়ার পুকুরে ভাসমান অবস্থায় লাশ দেখতে পায় এবং পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। খবর পেয়ে থানা পুলিশ স্থানীয় বন্দর ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় পুকুর থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।