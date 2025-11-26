বন্দরে প্রাণী সম্পদ সপ্তাহ’র উদ্বোধন

নারায়ণগঞ্জ বন্দরে প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহের উদ্বোধন ও প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। র্যালী ও আলোচনা সভার মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে মদনগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন মাঠে প্রাণী সম্পদ সপ্তাহ-২০০৫ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।
দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি,প্রাণি সম্পদে হবে উন্নতি’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ধরনের স্টলে খামারিদের নিজস্ব চিন্তা – চেতনায় নানা পদ্ধতির কৌশল প্রদর্শনের সুযোগ করে দেন।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল কর্তৃক আয়োজিত প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. মোস্তাফিজুর রহমান।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা.সরকার আশ্রাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রফিক আবেদীন,যুব উন্নয়ন অফিসার মো.শাহেন শাহ দারিদ্র্য বিমোচন অফিসার মো.মতিউর রহমান প্রমুখ।
এছাড়া বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা ও বেশ ক’জন খামারি এবং উদ্যোক্তা উপস্থিত ছিলেন।
প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে প্রদর্শনী স্টলকে পুরস্কার ও সনদ দেয়া হবে বলে জানানো হয়।