বন্দরে ভূমি সেবায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন এসি ল্যান্ড রহিমা আক্তার ইতি

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার সহকারী কমিশনার(ভূমি) রহিমা আক্তার ইতি যোগদানের পর থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে চলছেন।ইতিমধ্যে তিনি সততা, পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ভূমি অফিস কে দুর্নীতি ও দালাল মুক্ত করে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করে চলছেন।
তার সততা, নিষ্ঠা ও সাহসিকতা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে।তার কঠোর পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতায় ভূমি সেবায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।হয়রানি মুক্ত সেবা পেয়ে বেজায় খুশি ভূমি মালিকেরা।
দায়িত্ব পালনে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। ভূমি সেবার পাশাপাশি যেকোন অপরাধের তথ্য পাওয়া মাত্র উর্ধ্বতনদের নির্দেশে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেন তিনি। তবে বেআইনী স্বার্থ হাসিলে ব্যার্থ হয়ে কিছু দুষ্ট চক্র তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও বিভিন্ন কাল্পনিক মিথ্য তথ্য ছড়িয়ে জনমনে নেতিবাচক বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে।
সৎ সাহসিকতার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে সিনিয়র কর্মকর্তাদের নজর কাড়তে সমর্থ হয়েছেন বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের এই নবীন অফিসার।দিন রাত নিরলস ভাবে পরিশ্রম করে চলছেন।
এভাবে প্রতিনিয়ত সরকারের দেওয়া অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সৎ নিষ্ঠাবান এসি ল্যান্ড হিসেবে জনগনের মাঝে তিনি পরিচিতি পেয়েছেন।যে কারনে জনগন তার ভূয়সী প্রশংসা করে