বন্দরে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে শিশুসহ আহত ১৫

নারায়ণগঞ্জ বন্দরে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে নারী ও শিশু সহ ১৫ যাত্রী আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার মালিবাগ এলাকায় ঢাকা চট্রগ্রাম মহাসড়কে দোয়েল পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণে হারিয়ে খাদে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটে।আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান,
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি খাদে পড়ে উল্টে যায়।তখন লোকজন গিয়ে যাত্রীদের উদ্ধার করে। এ সময় নারী ও শিশু সহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে পাঠানো হয়েছে। তাৎক্ষণিক তাদের নাম পরিচয় জানা যায়নি।
খবর পেয়ে সোনারগাঁও ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে।
দূর্ঘটনা কবলিত বাসযাত্রী মোঃ হুজাইফা জানান, ২৫/৩০ জন যাত্রী নিয়ে দোয়েল পরিবহনের বাসটি বিকেল ৫টার দিকে সোনারগাঁ চৌরাস্তা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসে। পথিমধ্যে বন্দরের মালিবাগ জাঙ্গাল এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়।তিনি বাসের জানালা দিয়ে বের হয়ে আসেন।অপর যাত্রী রেহানা জানান, বাসটি বেপরোয়া গতিতে চলছিল। জাঙ্গাল এলাকার কাছে এসে বাসটি এলোমেলোভাবে চলতে থাকে। এক পর্যায়ে উল্টে খাদে পড়ে যায়।তাকে এবং দুই ছেলে মেয়েকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে।
ঘটনাস্থলে যাওয়া কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের সার্জন আওলাদ হোসেন জানান, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি খাদে পড়ে যায়। প্রায় যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়েছে। তবে অর্ধ নিমজ্জিত বাসের ভিতরে আর কোন যাত্রী আছে কিনা তা বাসটি ক্রেনের সাহায্যে টেনে তোলার পর বলা যাবে।
সোনারগাঁ ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা জাহিদ চৌধুরী জানান, খবর পেয়ে তারা ৯ জনের একটি টিম ঘটনাস্থলে আসেন। তাদের ডুবুরীদল তল্লাশি চালিয়েছিল। তবে বাসটি উল্টে থাকায় কেউ নিহত হয়েছে কিনা জানা যায়নি। ইতিমধ্যে একটি রেকার এসেছে। আরো একটি রেকার আনা হচ্ছে। বাসটি উঠানো হলে ভেতরে কেউ আটকা পড়েছিল কিনা সেটা জানা যাবে।