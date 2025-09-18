বন্দরে লক্ষাধিক শিশু পাবে বিনামূল্যে টাইফয়েড জ্বরের টিকা

টাইফয়েড জ্বরের ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব রোধে আগামী ১২ অক্টোবর থেকে সারাদেশের ন্যায় নারায়ণগঞ্জের বন্দরে শুরু হচ্ছে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন। ইপিআই কর্মসূচির আওতায় ১৮ দিন ব্যাপি চলা এ ক্যাম্পেইনে উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী ৫৪ হাজার ৯শ’ ৫৮ জন এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ৯টি ওয়ার্ডে ৫২ চাজার ৬শ’ ৭৭ জন শিশুকে বিনামূল্যে এ টিকা প্রদান করা হবে। টিকা পেতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১১ হাজার শিশুর নাম নিবন্ধন হয়েছে বলে জানা গেছে। টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও উদ্যোগে টাইফয়েড ক্যাম্পেইন বিষয়ক এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বন্দর উপজেলা স্বাস্থ্য প.প. কর্মকর্তা ডা. রাজিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন, বন্দর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বন্দর প্রেসক্লাবের সভাপতি আতাউর রহমান, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সদানন্দ রায় , উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল কাইয়ুম খান, শিক্ষা কর্মকর্তা রেজাউল করিম, সমাজসেবা কর্মকর্তা ফয়সাল কবির, ইন্সপেক্টর( তদন্ত) আনিসুর রহমান, মেডিকেল অফিসার ডা. উম্মে হাবিবা আরজু, ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা মফিজুল ইসলাম প্রমুখ।