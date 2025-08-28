বন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে ওসির মতবিনিময় সভা

নারায়ণগঞ্জের বন্দর প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন বন্দর থানার ওসি লিয়াকত আলী। বৃহস্পতিবার দুপুরে বন্দর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বন্দর প্রেসক্লাবের সভাপতি আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল আলম জাহিদের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, বন্দর থানার ওসি লিয়াকত আলী, বন্দর প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মামুন মিয়া, দীন ইসলাম দীপু, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহজামাল, অর্থ সম্পাদক লতিফ রানা, তথ্য গবেষণা ও প্রচার সম্পাদক ইকবাল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক মেহেদী হাসান রিপন, উপদেষ্টা সরদার মোঃ আলীম, কবির হোসেন, নির্বাহী সদস্য নাসিরউদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন সিদ্দিকী, মেহেদী হাসান মুন্না প্রমুখ ।
মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকরা বন্দর উপজেলার মাদক, চুরি-ডাকাতি ছিনতাই, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, যানজটসহ নানা সামাজিক সমস্যা তুলে ধরে তা প্রতিকারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। ওসি লিয়াকত আলী বলেন, আইনশৃংখলা নিয়ন্ত্রণ , অপরাধীকে আইনের আওতায় আনা এবং অপরাধ দমনে পুলিশ তৎপর রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সাংবাদিক পুলিশ এক সঙ্গে কাজ করলে সমাজ থেকে অপরাধ নির্মৃূল সম্ভব। সামনে বড় একটি নির্বাচন আসছে। শান্তি পূর্ণ পরিবেশে যাতে মানুষ সেই নির্বাচনে অংশ নিতে পারে সে ব্যাপারে সাংবাদিক পুলিশ এক সঙ্গে কাজ করবে। তিনি সাংবাদিকদে সহযোগিতা কামনা করেন এবং আইনশৃংখলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এক সঙ্গে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। শেষে দেশের সুখ সমৃদ্ধি শান্তি ও মঙ্গল কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন নির্বাহী সদস্য নাসিরউদ্দিন।মতবিনিময় শেষে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় মোনাজাত করা হয়।