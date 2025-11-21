বন্দর প্রেসক্লাবে শোকসভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জে বন্দর প্রেসক্লাবের উপদেষ্টা সরদার মোহাম্মদ আলীমের সহধর্মিনী তথা প্রাক্তন সদস্য লায়লা আরজুমান বানু এবং সহ-সভাপতি দ্বীন ইসলাম দীপু’র মা সাজেদা খাতুনের মৃত্যুতে শোকসভা ও রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শুক্রবার (২১ (নভেম্বর) বাদ আসর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে দোয়া ও শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে এ আয়োজন করা হয়। প্রেসক্লাবের সভাপতি আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল আলম জাহিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখেন, প্রধান উপদেষ্টা জিএম মাসুদ, উপদেষ্টা কবির হোসেন,সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন সিদ্দিকী, সাবেক সহ-সভাপতি মেহেবুব মিয়া, অর্থ সম্পাদক লতিফ রানা,নির্বাহী সদস্য নাসির উদ্দীন প্রমুখ।
এছাড়া সহ-সভাপতি দ্বীন ইসলাম দিপু,সহ-সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান সজীব, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ জামাল, তথ্য প্রচার ও গবেষণা সম্পাদক মোঃ ইকবাল হোসেন,স্থায়ী সদস্য মেহেদী হাসান মুন্না সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। মরহুমাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন হাজী মোঃ নাসির উদ্দিন।