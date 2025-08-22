বরুমচড়া ইউনিয়নে বিএনপি নেতা নবী হোসেনের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার বরুমচড়া ইউনিয়ন বিএনপির নেতা মোহাম্মদ নবী হোসেনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালিত হয়। মেম্বার দোকান থেকে মিছিল শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কবিরের দোকানে গিয়ে শেষ হয়। পরবর্তীতে সেখানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন— সোলমান, মোহাম্মদ হাসান, জুনাইদ, ৫নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইম, স্থানীয় বিএনপি নেতা নাজিম উদ্দীন, হারুন, ইসমাইল, আবুল কাশেম ও মোহাম্মদ আজিজ।
এ সময় এলাকাবাসীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবির আহম্মদ, আনোয়ার, নুর ছাফা, আবুল হোসেন, নুর আহমদ, মান্নানসহ আরও অনেকে।