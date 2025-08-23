রবিবার, ২৪ অগাস্ট ২০২৫, ০১:৩৭ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
জাপার বি‌ক্ষোভ, বিএনপি-জামায়াতসহ নিবন্ধনহীন দলও সরকারি সুযোগ ভোগ কর‌ছে : জিএম কাদের যাচ্ছেতাই পারফরম্যান্সে শেষ ম্যাচেও হার, আগেরবার রানার্সআপ এবার নবম বন্ধ হচ্ছে ব্যাংকবহির্ভূত ৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সেপ্টেম্বরে প্রক্রিয়া শুরু বিশ্বকাপ ফুটবলের ট্রফি নিজের কাছে রাখতে চাইলেন ট্রাম্প ডাকসু নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হলে সবকিছু বলে দেব : ঢাবি ভিসি ফরিদপুরের মধুখালীতে পাকিস্তানি রিভলভার ও গুলি জব্দ বর্ষীয়ান সাংবাদিক আলমগীর মহীউদ্দীন এর মৃত্যুতে বিএফইউজে-ডিইউজে’র শোক ভোলার লালমোহনে চিত্রা হরিণ উদ্বার পাইকগাছা রিপোর্টার্স ইউনিটির কমিটি গঠন উপলক্ষে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত জামালপুর জেলা বিএনপির সম্মেলনে সভাপতি শামীম, সম্পাদক মামুন নবীগঞ্জে রাধাপুর এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ, হাজী কমর উদ্দিন সৃতি পাঠাগার উদ্বোধন মুন্সিগঞ্জে মানববন্ধনে আগতদের উপর ডাকাত দলের নারী সদস্যদের হামলা; উত্তেজনা বন্দরে দুই যুবদল নেতার চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে সিএনজি অটোরিকশা চালকদের থানা ঘেরাও কুড়িগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নবনির্বাচিত পরিচালক পর্ষদের দায়িত্ব গ্রহণ কুড়িগ্রাম-২ আসনে বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী সাবেক এমপি আলহাজ্ব উমর ফারুক বাগেরহাট-৪ সংসদীয় আসন বহাল রাখার দাবীতে রবিবার শরণখোলায় সর্বাত্মক হরতালের ডাক প্রকৌশল খাতে বৈষম্যের সার্কাস : বিএসসি ডিগ্রি নাকি আজ অভিশাপ? ঢাকায় রাশিয়ার জাতীয় পতাকা দিবসে গালা কনসার্ট পাকুন্দিয়ার হত্যা মামলার আসামী আটক সিরাজগঞ্জে হাজী সাত্তারের নিজস্ব অর্থায়নে ৪০ জন দুঃস্থ অসহায় নারীদের প্রশিক্ষণ শেষে সেলাই মেশিন বিতরণ নবীনগরে ইউনিয়ন কৃষক দলের দ্বি-বার্ষিক সন্মেলন অনুষ্ঠিত ভাওয়াল গড় ইউনিয়নে বিএনপির কর্মীসভা: ঐক্যের ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় নেতা ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু ঝালকাঠিতে এক যুবককে গলা কেটে হত্যা নান্দাইল উপজেলা বিএনপি  ও পৌর শাখার দলীয় কার্যালয় শুভ উদ্বোধন বরুমচড়া ইউনিয়নে বিএনপি নেতা নবী হোসেনের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ভান্ডারিয়ায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত তিস্তা নদীতে ভেসে এলো একদিনের নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার মুকসুদপুর গণ অধিকার পরিষদের পথসভা অনুষ্ঠিত নদী ভাঙ্গন রোধে টেকসই বেড়ীবাঁধ নির্মাণ ও পাইকগাছা- কয়রা প্রধান সড়ক সংস্কারের দাবিতে মানববন্ধন মুন্সিগঞ্জের মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের ভাসমান লাশ উদ্ধার
/ নারায়ণগঞ্জ

বর্ষীয়ান সাংবাদিক আলমগীর মহীউদ্দীন এর মৃত্যুতে বিএফইউজে-ডিইউজে’র শোক

মাহফুজ জাহিদ
শনিবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৫, ৯:৫৪ অপরাহ্ন

বর্ষীয়ান সাংবাদিক, দৈনিক নয়া দিগন্তের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসস পরিচালনা বোর্ডের সদস্য আলমগীর মহীউদ্দীনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)।

শনিবার (২৩ আগষ্ট) এক শোক বার্তায় বিএফইউজে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীন মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী ও ডিইউজে সভাপতি মোঃ শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক খুরশীদ আলম এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, আলমগীর মহীউদ্দীন আজীবন গণতন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সংবাদপত্র জগতে যে ক্ষতি হয়েছে তা কখনে পূরণ হবার নয়।
নেতৃবৃন্দ মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।
উল্লেখ্য, গত শুক্রবার (২২ আগষ্ট) বেলা দেড়টার দিকে রাজধানীর একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আলমগীর মহীউদ্দীন ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।


এই বিভাগের আরো খবর
বন্দরে দুই যুবদল নেতার চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে সিএনজি অটোরিকশা চালকদের থানা ঘেরাও
ছাত্র জনতার তীব্র প্রতিবাদের মুখে বর্ধিত বাস ভাড়া স্থগিতে বাধ্য হন ডিসি
বন্দরে আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
বন্দরে আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ৫ টাকা ভাড়া বৃদ্ধি, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ
নারায়ণগঞ্জে নাতিন জামাইয়ের লাঠির আঘাতে প্রাণ গেল দাদি শাশুড়ির

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 02-55012527, 02-55012528, বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin