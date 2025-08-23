বর্ষীয়ান সাংবাদিক আলমগীর মহীউদ্দীন এর মৃত্যুতে বিএফইউজে-ডিইউজে’র শোক

বর্ষীয়ান সাংবাদিক, দৈনিক নয়া দিগন্তের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসস পরিচালনা বোর্ডের সদস্য আলমগীর মহীউদ্দীনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)।
শনিবার (২৩ আগষ্ট) এক শোক বার্তায় বিএফইউজে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীন মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী ও ডিইউজে সভাপতি মোঃ শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক খুরশীদ আলম এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, আলমগীর মহীউদ্দীন আজীবন গণতন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সংবাদপত্র জগতে যে ক্ষতি হয়েছে তা কখনে পূরণ হবার নয়।
নেতৃবৃন্দ মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।
উল্লেখ্য, গত শুক্রবার (২২ আগষ্ট) বেলা দেড়টার দিকে রাজধানীর একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আলমগীর মহীউদ্দীন ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।