বলাৎকারের পর হত্যা, ভয়াবহ স্বীকারোক্তি ঘাতক সোহাগের

মামলার রুজুর ৩ ঘণ্টার মধ্যেই ঘাতক খুনি আটক গাজীপুরের শ্রীপুরে নয় বছরের শিশু হুজাইফা হত্যাকাণ্ডে রহস্য উন্মোচন করল পুলিশ, গাজীপুরের শ্রীপুরে নয় বছরের শিশু হুজাইফা হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনে মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যেই ঘাতককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার সকাল থেকে নিখোঁজের পর বিকেলে জঙ্গলে হুজাইফার মরদেহ উদ্ধার হয়। পরদিন রাতেই চালানো বিশেষ অভিযানে ধরা পড়ে হত্যাকারী মো. সোহাগ মিয়া (১৯)।
ঘটনাটি ঘটেছে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার গোসিংগা ইউনিয়নের চাওবন গ্রামের শিরার মার্কেটসংলগ্ন গজারিয়া বনে। নিহত হুজাইফা স্থানীয় হারুনুর রশিদের ছেলে। সকাল থেকে নিখোঁজ, বিকেলে মিলল লাশ
শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে বাবা হারুনুর রশিদ তার ছেলে হুজাইফাকে সঙ্গে নিয়ে পরিবারের পালিত গরু ঘাস খাওয়াতে যান গজারিয়া বনে। কিছুক্ষণ পর গরুগুলো বাড়িতে নিয়ে আসেন তিনি। কিন্তু ছেলে হুজাইফা আর ফেরেনি।
পরিবার ও স্থানীয়রা শিশুটিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে বিকেল ৩টার দিকে স্থানীয়রা বনের মধ্যে হুজাইফার মরদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে শ্রীপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে এবং প্রাথমিক সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে।
পরে শিশুটির বাবা বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে শ্রীপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।
মামলা রুজুর পরপরই গাজীপুর জেলা পুলিশের তত্ত্বাবধানে কালিয়াকৈর সার্কেল ও শ্রীপুর থানার ওসি মহম্মদ আব্দুল বারিকের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক দল অভিযান শুরু করে।
রোববার (১২ অক্টোবর) ভোররাত ৪টার দিকে চাওবন এলাকার একটি বাড়ি থেকে সোহাগ মিয়া (১৯) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। তার গ্রামের বাড়ি শ্রীপুর উপজেলার বেড়াবাড়ি এলাকায়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সোহাগ মিয়া ভয়াবহ তথ্য দেয়। সে জানায়, শনিবার সকালে হুজাইফাকে বনে নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করে। এরপর শিশুটি ঘটনাটি জানিয়ে দেবে বলে ভয় দেখালে তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে এবং মরদেহ জঙ্গলে ফেলে রাখে।
গ্রেপ্তারের পর আসামিকে আদালতে পাঠানো হলে সে স্বেচ্ছায় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে।
শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, এটা এমন এক ঘটনা যা যেকোনো মানুষের হৃদয় কাঁপিয়ে দেবে। নয় বছরের একটি নিষ্পাপ শিশুকে বলাৎকারের পর হত্যা—এটা অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতা। আমরা মামলা রুজুর পরই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তদন্ত শুরু করি। মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে ঘাতককে গ্রেপ্তার করতে পেরেছি।
তিনি আরও বলেন, আমরা প্রযুক্তিগত সহায়তা ও গোয়েন্দা তথ্যের সমন্বয়ে দ্রুত আসামিকে শনাক্ত করেছি। আসামি আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। ভবিষ্যতে এমন ঘৃণ্য অপরাধ যাতে কেউ করার সাহস না পায়, সে জন্য কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিশুহত্যার মতো নৃশংস ঘটনায় কোনো ছাড় নেই-আইনের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।